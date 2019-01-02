深化合作，开启更美好未来（出访归来）

中国国家主席习近平去年对西班牙和葡萄牙进行的国事访问，掀开了中西、中葡关系的新篇章，也为两国媒体间的合作创造了机会，提出了更高要求。人民日报社代表团一行日前访问了西班牙和葡萄牙，与两国媒体、教育等领域人士就深化交流与合作进行了深入探讨，感受到各方深化合作、共谋发展、共迎挑战的强烈意愿。

“我们对建设新闻合作联盟非常感兴趣”

2018年10月30日，人民日报社和海南省委、省政府共同主办2018“一带一路”媒体合作论坛，提出共建“一带一路”新闻合作联盟。

西班牙通讯社埃菲社在国外有100多个分社，300个分支结构，是世界上唯一一家在拉美所有国家都有分支机构和客户的通讯社。“我们对建设新闻合作联盟非常感兴趣。”埃菲社社长费尔南多·戈雷阿还对联盟的建设提出了建议。他告诉代表团，埃菲社与拉美媒体都有合作协议，愿意发挥桥梁作用，把中国新闻传播到拉美，把拉美新闻传播到中国。“我们还非常希望与人民网西班牙语频道开展历史、文化、语言学习等方面的合作。”

葡萄牙通讯社卢萨社是葡萄牙语最大的通讯社，在21个国家和地区派有常驻记者，每天发布600多条新闻，1000多幅图片，尤为重视对非洲葡语国家的新闻报道。人民日报社与卢萨社的合作已有多年。2016年7月双方签署合作备忘录。2016至2018年，卢萨社连续3年派代表参加了人民日报社主办的“一带一路”媒体合作论坛。

2019年中葡两国将喜迎建交40周年。卢萨社总裁兼首席执行官尼古拉·桑托斯告诉代表团，卢萨社2019年将分别在葡萄牙和中国澳门举办两场活动，还将加强在澳门的派出团队建设。“卢萨社在海外最重要的记者团队就是驻中国澳门的团队，相信两国媒体可以开发更多的合作平台。”

当今世界，技术进步给传媒的发展带来机遇，也带来挑战。为了应对挑战，卢萨社日前设立了首席创新官，专注于以技术进步服务新闻业务，正在研发的项目包括自动化写作、语音与文字转换技术、句法分析、自动摘要、视频和图片自动分析等。尼古拉·桑托斯希望“与中国新闻媒体建立合作关系，共同应对挑战。”他表示，卢萨社接受共同建设“一带一路”新闻合作联盟合作原则，愿意以一定方式与规模加入合作机制，“希望大家共同努力，早日把合作意向变成现实，为世界传媒业创造更好的未来”。

“中国青年人怀揣远大梦想，也有实现梦想的有利条件”

在中西、中葡人文交流中，孔子学院扮演着十分重要的角色。越来越多的西班牙和葡萄牙青年在孔子学院学习汉语，体验中华文化，也为成就个人梦想进行知识积累。

巴塞罗那孔子学院紧邻著名景区兰布拉大街，院址由巴塞罗那市政府提供。学院由北京外国语大学、巴塞罗那大学、巴塞罗那自治大学和亚洲之家联合承办，按照基金会模式运营。深耕8年来，1600多名学员遍布加泰罗尼亚大区和安道尔地区。

孔子学院将中国文化和汉语引进巴塞罗那中小学及大学，越来越多的学校把汉语列为选修课和必修课。巴塞罗那大学经济系开设的中文选修课十分受学生欢迎，用学生的话讲，“我们学校孔子学院口碑很棒！”

一位汉语老师告诉代表团，她所教的高级班上各个年龄段的学员都有，以青年学生为主，他们有的是在校学习中文或翻译专业的大学生，有的则是出于就业需要。学员们最感兴趣的话题，就是当代中国青年在想什么？课堂上，学员们经常就西中两国的社会问题展开讨论，气氛热烈，在互动交流中加深了对中国社会和文化的了解。

“中国的五禽戏里有5种动物的动作，第一个是虎爪，第二个是鹿角，第三个是熊掌，第四个是猿勾，第五个是鸟翅。现在大家起立，我们开始做五禽戏。”在葡萄牙里斯本大学孔子学院“社会班”教室里，张老师正在用汉语夹杂着英语单词教10余位学员学习“五禽戏”。

葡萄牙里斯本大学孔子学院由里斯本大学和天津外国语大学合作承办，已有10年历史。学院位于里斯本大学文学院一楼，隔壁就是“美国角”。学院的外方院长齐莉娅博士是里斯本大学文学院的美国文学教授，这种横跨葡、中、美三国文化的知识背景，让齐莉娅对中国梦的理解更加深刻。她认真研读了《习近平谈治国理政》一书，认为“中国青年人怀揣远大梦想，也有实现梦想的有利条件”。她对代表团说，“中国近年来发生的变化举世瞩目，中国青年实现未来梦想的可能性也比其他国家年轻人更大。而在欧洲一些国家，由于面临经济困难，青年人失业严重，这都影响了青年人对未来的期待和对梦想的规划。”

贸易畅通、资金融通结出互利共赢的果实

中欧班列在西班牙名气很大。习近平主席在西班牙发表的署名文章中特别提到，“连接义乌和马德里的中欧班列为两国货物运输提供更多选择，成为共建‘一带一路’的早期收获”。马德里阿布罗尼加集装箱货运火车站是“义新欧”中欧班列的终点站之一，义乌西班牙交流基金会的办公室和小展室就设在这里。

基金会主席毛文进告诉代表团：“基金会是由义乌市政府倡议成立的非营利性组织，主要目的是推进中国地方城市与‘一带一路’沿线国家开展务实合作交流。” “义新欧”铁路线全长13052公里，自2014年11月18日首趟班列从义乌发往马德里以来，4年间，“义新欧”中欧班列运送的集装箱已超5万个标箱。目前，从义乌始发已开通了9条线路，辐射至西班牙、俄罗斯、拉脱维亚、白俄罗斯、英国、捷克等9个方向，实现了去程每周3至4列、回程每周1至2列的常态化运行。

作为“走出去”的中国企业，中国长江三峡集团公司与葡萄牙电力公司的合作故事为人津津乐道。中国三峡国际能源投资集团副总经理、三峡欧洲公司首席执行官吴胜亮向代表团讲述了他们的合作生意经。

葡电是葡萄牙第一大企业，由葡萄牙国资公司管理，年收入占葡萄牙国内生产总值的9%。受欧债危机的影响，葡电一度面临经营困难。当时，欧洲也无力对葡萄牙提供更多资金支持，葡萄牙政府向中国投资者打开了大门。2011年，葡萄牙政府准备出售葡电部分股份，三峡集团通过两轮竞标，最终胜出，以21.35%的股权成为葡电第一大股东。

2011年以前，葡萄牙只有中兴、华为两家中资企业，三峡集团投资葡电后，带动了中国企业特别是银行体系与葡萄牙的对接。目前在葡中资企业已近20家。中国驻葡萄牙大使馆的数据显示，截至2018年9月底，中国企业对葡萄牙的各类投资已达82.57亿欧元。“葡电60%的收入来源于葡萄牙国土以外，在14个国家有业务，是全球第三大风电商、欧洲最大的水电商。”说起与葡电的合作，吴胜亮用“三好”概括：葡电资产质量好，国际化经营经验和网络好，与三峡集团互补效应好。“与葡电的合作，对三峡集团学习国际先进经验、对接国外企业、借助平台开发第三方市场非常有意义。通过7年的合作，我们实现了共赢。”

一周的采访，短暂而充实。人民日报社代表团所到之处，记下了一页页合作的精彩篇章。一张张笑脸，一次次交谈，一阵阵扑面而来的中国热，一列列飞驰而过的列车，都让我们由衷地相信，中国和西班牙、葡萄牙虽相距遥远，但文明交相辉映，彼此相互吸引。习近平主席对两国的国事访问，为新时期中西、中葡关系开辟了广阔的前景，在大家共同努力下，中西、中葡关系将迎来更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2019年01月02日 16 版）

(责编：袁勃)