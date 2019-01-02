■中企总承包的巴俄项目是老挝北部230千伏骨干电网的关键一环，将实现老挝北部、中部和南部乃至与东盟国家电网的互联互通，为老挝经济发展提供有力支撑。

■巴俄项目不仅为老挝电力发展作出了贡献，还输出了成熟、先进的中国技术、标准和管理理念，实现了两国合作共赢。

■老挝政府确立了大力开发水电资源、建设“东南亚蓄电池”的发展战略。老中在能源和矿产领域的合作，是两国合作的重要组成部分。

从老挝北部波乔省会晒沿3号公路向北行驶60多公里后，汽车拐入山区岔路，狭窄的道路两侧都是高山。汽车在群山中蜿蜒行驶了一个多小时后，眼前豁然开朗，一排排高压配电构架及电气设备整齐矗立在山峰上，银白色的架构与导线在阳光下，与周围的青山绿水形成美丽的画卷，这就是位于海拔420多米的山地上的230千伏巴俄—帕乌东输变电项目。沿着蜿蜒婀娜的南塔河，输电线路把源源不断的电能送到老挝的城市乡村，为区域经济发展提供了能源保障。

“中国设备相当好，易于操作、稳定性强”

随着“一带一路”建设推进，中老能源合作不断深入。2014年11月，中国国家电网公司与老挝国家电力公司签订老挝230千伏巴俄—帕乌东输变电项目EPC（工程总承包）合同，项目规模约1.69亿美元，包括长度94.1公里的230千伏巴俄—帕乌东输变电线路、21.9公里的115千伏巴俄—南奔输变电线路，以及新建230千伏帕乌东变电站和扩建230千伏巴俄变电站。2018年7月底帕乌东变电站带电调试，8月移交老挝国家电力公司，很好地配合了南塔河1号水电站发电输出，周围的波乔省、南塔省开始使用该项目输送的电力。

在帕乌东变电站主控室，老挝国家电力公司的技术人员在电脑前认真地观察记录数据。技术员坤平在老挝国立大学工程系学习5年，变电站运行5个多月来一直在这里工作，他告诉记者：“中国设备运行状况良好、变配电等各系统安全可靠，只用动动鼠标就可以确认各个设备的运行状态及参数，方便地在电脑界面上通过继电控制柜实现对全站设备的全面操控。”

巴俄项目不仅为老挝电力发展作出了贡献，还输出了成熟、先进的中国技术、标准和管理理念，实现了两国合作共赢。

在老挝国家电力公司工作多年的赛颂康告诉记者，他不仅在技术学院教过书，还在挪威、泰国、中国修建的多个变电站工作过，他说：“各国企业修建的变电站各有特点，中国设备相当好，易于操作、稳定性强。”

“孩子们再也不用凑到煤油灯前看书了”

从帕乌东变电站向外几公里，有一个名叫万磊的村子，有200多户人家，世世代代生活在大山里，在中国企业为当地修建了30多公里的道路前，村民们很少走出大山。中国企业的到来改变了这里的一切。

中国电力技术装备有限公司巴俄项目现场经理陈蔚华对记者说，巴俄项目坚持用工属地化，管理属地化，这不仅节约了项目成本，更重要的是促进了当地百姓就业，改善了生活水平。变电站工程高峰时老挝工人约40多人，20个月的建设期内共使用老挝人工1.5万个工日；线路工程高峰期老挝工人约120人，共使用老挝人工3万个工日。不少老挝工人学会了新的技术，获得了日后谋生的技能。

万磊村的小伙子呵翁在建设期间工作半年多，从开始的挖基础坑，到后来安装设备、导线拉设，掌握了初步的电工技术，准备去会晒在建的变电站工作，“每个月能挣300多美元，比以前种地、打猎稳定多了。家里也用上了线路输送过来的电，孩子们再也不用凑到煤油灯前看书了。自从中国企业来到这里，我们的日子过得越来越好。”呵翁对记者说。

“为改善人民生活水平提供了坚实保障”

业主方老挝国家电力公司多次组织人员前往项目现场学习，老挝能源矿产部部长坎玛尼·因提腊在参观项目时表示，“中国企业参与建设关系老挝民生的重大工程，为当地提供优质、稳定的电力，为老挝电力事业和经济发展作出了重要贡献。”

因提腊对本报记者表示，老挝是一个拥有丰富水电资源的发展中国家,老挝政府确立了大力开发水电资源、建设“东南亚蓄电池”的发展战略，电力输出成为老挝主要出口领域及主要外汇来源之一。老中两国在能源和矿产领域的合作，是两国合作的重要组成部分。

随着经济快速增长，老挝电力需求大幅增加。虽然水电资源丰富，但未形成全国电网互联，少部分地区尚未通电。巴俄项目是老挝形成北部统一的230千伏骨干电网架关键一环，将实现北部、中部和南部电网的互联互通，有助于老挝电网同泰国越南等国家电网的互联互通，为老挝经济发展提供有力支撑。

“巴俄项目提高了老挝电力供应的平衡性及稳定性，为改善人民生活水平提供了坚实保障。老挝正在与中国公司合作建设更多的水电站和电网，以后还会把老挝发的电销售给泰国等邻国”，波乔省电力局主管素立亚自豪地对记者说。

（本报万象电）

《 人民日报 》（ 2019年01月02日 16 版）

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