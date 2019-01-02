“破冰者”的新征程（高端访谈）

■“一带一路”倡议是21世纪一项变革性的工程，通过互联互通促进全球许多地区实现更好经济发展，中国已经迈出了坚实的步伐

2018年12月18日，英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里获得中国改革友谊奖章。多年来佩里与俱乐部同仁一道传承“破冰之旅”精神，推动英中务实合作，守护英中友谊薪火相传。

将时间拨回到1953年，那时中英两国尚未建交，一位名叫杰克·佩里的英国商人联合一批具有远见卓识的英国工商界人士，打破当时西方国家对新中国贸易封锁的坚冰，率先与中国展开经贸往来。后来，人们将这几位贸易先锋称为“破冰者”。1972年，中英正式建立大使级外交关系，正是那一年，杰克·佩里的儿子斯蒂芬·佩里第一次来到了中国。

时过境迁，当初的“破冰者”已变身为“英国48家集团俱乐部”。改革开放40年来，48家集团俱乐部见证了中国的经济腾飞、社会发展，并且在促进英中关系发展和经贸往来方面作出了不可磨灭的贡献。作为现任48家集团俱乐部主席，斯蒂芬·佩里常年活跃在英中友好交流事业的一线。他十分看好英中贸易发展，并积极推动更多英国企业与中国建立联系。

“近年来，英中关系进入了‘黄金时代’，双方贸易额也不断增长，”斯蒂芬·佩里表示，“‘48家集团俱乐部’曾经常说，中国会回来的；如今我们说，中国已经回来了。未来，中国将成为这个世纪全球最大的市场，英国应该努力参与到这个市场中来。”

斯蒂芬·佩里也是“一带一路”倡议在英国的坚定推动者，鼓励英国各界抓住共建“一带一路”的机遇。“‘一带一路’倡议是21世纪一项变革性的工程，通过互联互通促进全球许多地区实现更好经济发展，中国已经迈出了坚实的步伐，相信世界上的其他国家很快都会参与到这个跨越国界的项目中来。越是能够紧紧抓住这个机遇的国家，越能享受到‘一带一路’倡议带来的发展红利。”斯蒂芬·佩里说道。

斯蒂芬·佩里对中国在当今国际舞台上所扮演的角色也深为赞许。“世界在历史更迭中发展前进，人类文明和社会在不断地发展和融合，但直到如今，全球仍然饱受冲突的困扰。现在，世界面临百年未有之大变局。‘人类命运共同体’这个看似简单的概念，实则是集大成的思想，是从世界历史的复杂性中揭示出的人类未来要走的道路。”

去年10月，在“破冰者”首次中国之行65周年之际，斯蒂芬·佩里再次来到北京，受到了习近平主席的接见。他回忆道，在步入人民大会堂的那一刻，父亲的形象忽然涌上他的心头：“第一批贸易‘破冰者’所面临的困难是难以想象的，特别是在当时西方对中国仍存敌意的情况下。”斯蒂芬·佩里自己的孩子也正为进一步扩大中英交流而奋斗着，“破冰者”精神一脉相承：“如今，我们亦应克服各种困难将友好交流的火种传递下去，这也是唯一正确的道路。”

让老一代的“破冰者”精神薪火相传，是斯蒂芬·佩里一贯的追求。2008年，48家集团俱乐部成立了“青年破冰者”组织，旨在增进中英青年之间的交流与了解，斯蒂芬·佩里的儿子杰克即是“青年破冰者”组织的创始主席之一。一家三代“破冰者”，见证了中国的发展和开放，伴随着“黄金时代”的号角，继续“破冰前行”。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2019年01月02日 03 版）

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