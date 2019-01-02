关键是把自己的事情办好（钟声）

只要沿着既定道路坚定前行，不断增强综合国力，就有更坚实的底气、更从容的定力来处理好对外关系

新年第一天，中美两国领导人互致贺信，热烈祝贺两国建交40周年。这与几天前两国元首的通话一起，增加了世界对中美关系发展的信心与期待。

“共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，让两国关系发展更好造福两国人民和世界各国人民”“发展合作和建设性的美中关系是我个人的优先事项”，两国元首在贺信中再次确认了合作是最好选择这一发展中美关系的重要经验，为处于重要阶段的中美关系发展指明了方向，也为解决中美经贸摩擦问题注入了动力。

一段时间以来，中美本着在互惠互利基础上拓展合作、在相互尊重基础上管控分歧的原则，重归谈判解决经贸摩擦的轨道。目前，两国工作团队按照中美元首阿根廷会晤重要共识精神，以明确的时间表和路线图有序推进经贸磋商。双方争取尽早达成既互利双赢、又对世界有利的协议，这符合两国人民和国际社会的共同期待。

中美关系走过40年，理当有不惑的定力。当前，中美利益高度融合，经济全球化深入发展，双方更应该穿透迷雾，排除干扰。“把中国当伙伴最符合我们的利益”“中美保持接触与合作符合两国长远利益”……连日来，美国各界纷纷表达这样的观点。2018年最后一天，曾亲身推动中美建交的美国前总统吉米·卡特也撰文表示：“美国和中国需要携手打造未来，为它们自己，也为全人类。”这些基于两国关系历史和现实的思考，值得重视。

无论中美关系如何发展，中国深化改革开放的战略抉择坚定不移，有志不改、道不变的坚定，始终致力于办好自己的事情。2018年，世界看到了改革开放的中国加速度，看到了将改革开放进行到底的中国决心。从博鳌亚洲论坛年会到稳步推进共建“一带一路”，从首届中国国际进口博览会到庆祝改革开放40周年大会，中国一再发出改革开放的时代强音，成为建设开放型世界经济的引领性力量。推出100多项重要改革举措，宣布一系列扩大开放重大举措，中国始终按照自己的节奏蹄疾步稳推进改革开放。推进改革开放，中国遵循的是本国发展的需要，回应的是本国人民的呼声，而不是什么外部压力，这是中国发展的真正逻辑。

正如习近平主席所指出，2018年，我们过得很充实、走得很坚定。这种充实和坚定，源自中国发展自强的主动作为，也源自中国“关键是把自己的事情办好”的战略定力。新征程上，不管乱云飞渡、风吹浪打，中国将始终以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，一步一个脚印把前无古人的伟大事业推向前进。面对成长路上的各种风险考验，中国人民沉淀了更多思考，塑造了更为成熟的大国心态。只要沿着既定道路坚定前行，不断增强综合国力，就有更坚实的底气、更从容的定力来应对风险和挑战。在涉及国家核心利益的问题上，中国过去不会、现在不会、将来永远也不会让步。

放眼全球，当今世界正面临百年未有之大变局，每个国家都面临因时而变的挑战。无论国际风云如何变幻，中国坚持两个“不会变”，将继续朝着伟大复兴的梦想阔步前行。放眼未来，中国必将以充分的清醒和定力把握战略主动，勇立历史潮头。

《 人民日报 》（ 2019年01月02日 03 版）

(责编：袁勃)