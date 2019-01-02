彰显中国负责任大国担当

■从习主席发表的新年贺词中可以看到过去一年中国亮丽的成绩单。

■习主席能够说出普通民众的名字，了解他们家中的生活状况，情系民众之心让人感动。

■面对各种风险挑战，中国从容应对，显示成熟稳健的国家治理能力。

■构建人类命运共同体理念为应对全球性挑战提供了解决思路。

“我们将积极推动共建‘一带一路’，继续推动构建人类命运共同体，为建设一个更加繁荣美好的世界而不懈努力。”习近平主席在二○一九年新年贺词中回顾过去一年中国发展不平凡历程，展现执政为民的情怀，宣示中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意。

国际人士认为，习主席新年贺词贯穿着以人民为中心的发展思想，中国不断扩大对外开放、推动共建“一带一路”和构建人类命运共同体，表明中国更多承担起促进全球共同发展的重任，彰显了中国负责任大国的担当。

“为各国共同发展创造更多机遇”

“从习主席发表的新年贺词中可以看到过去一年中国亮丽的成绩单。”印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心教授狄伯杰表示，令人印象深刻的是，习主席在新年贺词中重申了将改革开放进行到底的中国决心。狄伯杰认为，京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家战略稳步推进，将进一步释放新的生产力，推动中国改革发展的进程。

日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由说，习近平主席在新年贺词中表示：“我们改革的脚步不会停滞，开放的大门只会越开越大”，这为世界经济增长注入了信心，将为各国共同发展创造更多机遇。

“习主席在新年贺词中讲到的1000万农村贫困人口摆脱贫困，这样的脱贫成果令人惊叹，也激励着巴基斯坦学习和借鉴中国的减贫经验，不断推进本国的扶贫事业。”巴基斯坦独立新闻社中国业务总监贾韦德·阿赫塔尔表示，2018年，全球面临着来自保护主义的严峻挑战，值得注意的是，中国在国际舞台上积极推动经济全球化，成为维护多边主义的重要力量。

俄罗斯外交学院教授亚历山大·谢苗诺夫表示，新年贺词中所谈到的中国科技进展，只有为数不多的发达国家才能取得类似的成功。这意味着中国正在走近世界舞台中央，扮演着更加举足轻重的角色。

“展现中国共产党执政为民的理念”

“读完新年贺词，印象最深的是习近平主席对普通困难群众的惦念和牵挂。”印度德里大学教授希玛尔对本报记者表示，习近平主席能够说出普通民众的名字，了解他们家中的生活状况，情系民众之心让人感动。中国社会各方面的发展进步，源于各行各业民众的勤奋努力。从习近平主席新年贺词中可以看出，是中国人民的不懈奋斗成就了今日的中国。

狄伯杰说，贺词体现出习近平主席的以人民为中心的发展思想。习主席在贺词中表达的对四川、山东、辽宁和广东等地群众的牵挂，展现中国共产党执政为民的理念。

“70年披荆斩棘，70年风雨兼程。人民是共和国的坚实根基，人民是我们执政的最大底气。”谢苗诺夫对习主席贺词中的这句话深有感触。他表示，习近平主席在新年贺词中强调了人民在国家发展中的作用，特别关注扶贫与改善低收入人群的生活状况。改革开放40年，中国的发展活力与人民的创造力和奋斗密不可分。“我们都在努力奔跑，我们都是追梦人。”这也是未来中国发展的动力源泉。

“传递出中国愿意在全球发展中发挥更为积极的作用”

“2018年对于中国来讲是不平凡的一年，面对各种风险和挑战，中国从容应对，显示出成熟稳健的国家治理能力。”塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇表示。

美国华盛顿智库中美研究中心高级研究员索拉布·古普塔表示，在全球经济增长乏力的当下，对发展的强调正当其时，“一带一路”倡议的开放式设计和宏大愿景展现出习主席所倡导的和平发展理念，“一带一路”所代表的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢精神，“传递出中国愿意在全球发展中发挥更为积极的作用”。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏表示，中国最近刚刚公布了外商投资法草案，释放了新一轮高水平对外开放的信号。该草案展现了中国通过自身的改革与开放，促进共同发展的诚意和善意，为妥善解决中美经贸摩擦创造了条件。

南非独立传媒集团执行主席伊克巴尔·瑟维表示，“习主席提出的构建人类命运共同体理念为应对全球性挑战提供了解决思路”。“一带一路”倡议为包括非洲在内的发展中国家提供了战胜贫困、实现共同繁荣的具体方案。

比利时中欧数字协会负责人克劳迪娅表示，在当前保护主义抬头、多边互信减弱的背景下，中国引领经济全球化发展，更多承担起促进全球共同发展的重任，彰显了中国负责任大国的担当。“我相信随着改革开放的不断深化，未来中国将对世界发展作出更大贡献。”

（本报北京、新德里、东京、伊斯兰堡、莫斯科、布鲁塞尔、华盛顿、曼谷、约翰内斯堡1月1日电 记者杨迅、苑基荣、刘军国、丁雪真、张晓东、任彦、郑彬、吴乐珺、赵益普、李滢嫣）

《 人民日报 》（ 2019年01月02日 03 版）

(责编：袁勃)