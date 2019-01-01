菲律宾遭风暴肆虐 已致22人遇难

人民网讯 据法新社马尼拉30日报道，菲律宾当局当天表示，风暴“乌斯曼”（Usman）周末横扫中部岛屿，至少造成22人丧生，救灾单位已于若干遭洪水淹没的社区展开救援行动。

当地政府民防办公室表示，乌斯曼为毕科尔区（Bicol）及东维萨亚斯地区（Eastern Visayas）带来豪雨，引发大规模洪水及山崩，死亡人数因此于一天内自4人暴增至22人。民防办公室指出，多名死者是因山崩及溺水丧生，乌斯曼如今已减弱为热带低压，但洪水仍未消退。

毕科尔区民防办公室主任育寇特（Claudio Yucot）说，大多数受影响的地区如今都在水下。政府出动部队及橡皮艇救助受困家庭。若干地区的洪水已淹至屋顶。地区救灾官员表示，逾22000人于风暴来袭前撤离家园，乌斯曼摧毁稻米及玉米作物，若干道路及桥梁也无法通行。（老任）

(责编：贾文婷、常红)