纽约合统会纪念《告台湾同胞书》发表40周年

人民网纽约12月30日电 （记者李晓宏）由纽约中国和平统一促进会主办的“纪念全国人大常委会《告台湾同胞书》发表40周年座谈会”29日在纽约华埠华联总会举行，在美侨界领袖及旅美学者围绕《告台湾同胞书》发表以来两岸关系发展及台湾岛内局势进行深入探讨。

纽约和统会会长马粤表示，中国全国人大常委会于1979年1月1日所发表的《告台湾同胞书》意义重大，是大陆对台政策的历史性转折点，也是海峡两岸关系的新开端，为和平统一的理念奠定了基础。纽约和统会即在此背景下成立的。“虽然至今为止两岸尚未实现统一，但必须承认的是，两岸人民间从四十年前的完全隔绝，到如今日益密切的往来，是和平统一事业的重要成果。”回顾40年来两岸人民的交往，包括两岸经济互惠互利、融合发展及31条惠台政策推出后岛内民众的积极反响，马粤认为，虽然台湾近年来政治局势错综复杂，但我们不应被岛内目前的“小环境“所误导，而应该放眼全局，依然对和平统一事业抱有信心。

来自台湾的旅美学者黄哲操、赖尚龙向听众们介绍了《告台湾同胞书》对两岸关系的意义，并就40年来海峡两岸关系的发展发表了看法。赖尚龙介绍了九合一选举以来台湾岛内近况，称韩国瑜这次选举的翻盘是因为“时势造英雄”。他以冈山豆瓣酱为例，谈论到蔡英文掌权以来台湾民营企业无法出口大陆导致销量下滑等问题，认为“货出得去，人进得来”是韩国瑜赢得民心的重要原因，同时也是因为蔡英文的独断专权让台湾民众意识到了九二共识的重要性。“此次九合一选举结果说明了台湾民众对‘搞好生活，推倒围墙’的渴望。”赖尚龙表示，《告台湾同胞书》提供了历史性贡献，两岸同出中国是不可模糊的事实。

著名华裔侨团领袖郑思祺、陈学端、焦圣安等出席了座谈会，大家一致认为，推动两岸友好交流始终是两岸的主流民意，也符合两岸人民利益。而一切友好交流均需建立在一个中国的基础上，并以中国统一为最终目的。两岸实现和平统一是包括海外侨胞在内的全体中华儿女的共同心愿。

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