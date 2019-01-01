在人们的印象里，身处科技突飞猛进、新药层出不穷的世界，今天的孩子们应该离健康更近、离危险更远。然而，联合国儿童基金会今年发布的报告显示，全球新生儿死亡率之高仍十分惊人。每年，全球有250万新生儿在出生后第一个月内，死于可以预防性的各种各样的原因，如新生儿窒息、感染、低体重以及早产等。为降低儿童死亡率，包括联合国儿童基金会等国际机构采取诸多措施，联合国千年发展目标实现了全球孕产妇及儿童死亡人数减半的可贵成果，联合国2030年可持续发展议程正在致力于终止所有可以预防的死亡。

年终岁尾，盘点全球成功实践，中国答卷可圈可点，受到国际社会称赞。“一花独放不是春，百花齐放春满园。”联合国儿童基金会执行局常务副主任梅甘·吉尔甘说，与中国近40年的合作历程中，联合国儿童基金会共在华开展了190多个项目。日前，联合国儿童基金会驻华副代表郑道博士（Dr. Douglas Noble）接受记者采访，分享中国经验和做法，提供借鉴，共谋发展，更好地推动落实联合国２０３０年可持续发展议程的目标。

中国降低儿童死亡率成就世界瞩目

“过去20多年中，中国政府一直致力于妇幼健康工作，在降低儿童死亡率方面取得了卓越成就，值得赞赏。”郑道副代表说，作为中国政府的长期合作伙伴，联合国儿童基金会及联合国相关机构对于携手中国政府，助力中国的成功而倍感骄傲。

他介绍，过去25年中，中国在全国普及优质初级卫生保健服务，制定了住院分娩、扩大免疫规划、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、营养包等一系列有针对性的政策和干预措施，并配套财政投入，同时推进公共卫生基础设施和人力资源建设，为大幅改善儿童健康状况发挥了至关重要的作用，拯救了数百万儿童的生命。2008年，中国5岁以下儿童死亡率较1990年下降了2/3，提前实现千年发展目标。2017年， 中国5岁以下儿童死亡率进一步降至9.1‰。

在这个过程中，联合国儿基会与中国携手，提倡对妇女和儿童采用从妊娠之前开始并通过分娩延续至婴儿、儿童期的全生命周期保健策略，在应对孕产妇、新生儿和儿童健康问题方面发挥了积极作用。

“联合国儿基会在中国开展的活动采取“开展试点—推动政策—大规模推广成果”的项目模式。”郑道说，成立72年的联合国儿基会致力于对全球最佳实践、指南、工具和项目方法进行本土化，在试点地区测试并加以实施，通过监测评估为试点工作提供指导，利用证据为政策制定提供建议，影响政策变革。

例如，联合国儿基会1999年开始在中国40个试点县开展母亲安全项目，推行住院分娩策略。评估结果显示，项目干预降低了孕产妇死亡率。此后，中国政府于2000年划拨1000万元在378个县推行住院分娩政策，并逐步推广至全国其它地区。目前，中国的住院分娩率几乎实现全覆盖（99.9%）（农村偏远地区除外），推动降低了孕产妇和新生儿死亡率。

1978年，在联合国儿基会的支持下，扩大免疫规划引入中国。2000年，中国被宣布已消灭脊髓灰质炎，2012年再次被确认为无脊灰国家。自2011年起，除流动人口和偏远地区居民以外，中国的疫苗注射覆盖率几乎实现全覆盖（百白破疫苗注射覆盖率达到99%)。

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播方面，在联合国儿童基金的支持下，中国自2001年启动第一个预防母婴传播项目以来，10余年里已经成功形成预防三病传播的模式，前瞻性地将艾滋病、梅毒和乙肝三种垂直传播疾病的预防工作进行整合并纳入妇幼保健体系。过去10年中，中国为预防三病传播工作投入61.8亿元，为在全国全面推广这项工作提供了坚实支持，创造了有利条件。自2015年以来，全国预防艾滋病、梅毒和乙肝传播的综合项目已扩大覆盖范围，惠及全国各县。

还有广受国际社会关注的保障贫困儿童生长发育的“营养包”。2008年，联合国儿童基金会为汶川地震受灾地区8个县的3万多名6—24个月的婴幼儿提供了多种营养素为组合的补充剂（营养包）。在青海省，营养包项目通过中国政府的妇幼保健体系得以执行，联合国儿童基金会为项目的严格监测和评估提供了支持。据监测，项目活动大幅降低了贫血和呼吸道感染的患病率，为在中国贫困地区进一步推广营养包提供了有力证据。目前，营养包项目已推广至341个贫困县，惠及580多万儿童。

中国经验助推联合国2030可持续发展目标进程

郑道表示，继千年发展目标之后，联合国2030年可持续发展议程为国家发展和国际合作明确了新方向。其重点是不落下任何一个人，优先扩大全民健康覆盖，加速降低死产率、新生儿、儿童和孕产妇死亡率，实现健康寿命的延长。

作为紧急状况下和常态发展中儿童工作的全球领导者，联合国儿童基金会发布了《2016—2030健康战略》，旨在结束可预防的孕产妇、新生儿和儿童死亡，促进所有儿童的健康和发展，并考虑到全生命周期中儿童的所有健康需求。

尽管取得了很大的进步，但在实现与健康相关的可持续发展目标、以及降低新生儿死亡率和五岁以下儿童死亡率方面仍存在巨大的挑战。2017年，全球范围共有250万儿童在出生后一个月死于——换言之，每天约有7000名新生儿死亡。撒哈拉以南非洲地区的新生儿死亡率最高，占全球新生儿死亡人数的41％。

中国是实现新生儿死亡率和五岁以下儿童死亡率均快速下降的少数几国之一，这也被全球公认为公共卫生领域的重要成就。

为了实现可持续发展目标，联合国儿童基金会正在加大与中国的合作。一直以来，在中国的对外援助工作中，对其他发展中国家的卫生援助始终是重要的部分——中国派遣医疗队、援建友好医院和开展能力建设项目，这些工作令受援国获益匪浅。在过去几十年中，中国积累了许多发展经验和技术专长，这有助于进一步扩大与其他发展中国家开展南南合作，并与国际组织合作共同促进可持续发展。

“在南南合作框架下，我们与中国开展了密切合作，构建起中国、联合国儿童基金会和受援国之间的伙伴关系，并探索中国与其他国家之间知识和经验分享的有效途径。”他举例说，比如在南南合作援助基金支持下，中国与非洲八国即将开展中非孕产妇、新生儿和儿童健康项目——联合国儿童基金会将在其中发挥关键作用，包括提供对话平台，从中国的经验和专业知识中提取经验并根据受援国国情加以应用。

“基于我们在各国开展工作的长期历史、以及对于国家优先事项和相关举措的了解，联合国儿童基金会能够从国际合作的角度出发，为这项工作提供支持。”他希望，在这些项目的实施过程中，联合国儿基会可以与各利益攸关方共同探索更为有效的模式，将南南合作和卫生领域的双边援助项目相结合，以确保可持续性和高效的政策知识与实践交流。

乘“一带一路”东风扩大合作

“‘一带一路’倡议对于推动‘2030年可持续发展议程’具有巨大潜力。”郑道说，该倡议是中国政府为促进国际发展与互利共赢而发起的，自去年5月“一带一路”国际合作高峰论坛在京举办至今，已经有包括联合国儿童基金会在内的100多个国家和国际组织自愿加入了这项倡议。

他表示，联合国儿基会很高兴能够与中国在“一带一路”沿线国家扩大南南合作，致力于解决初级卫生保健服务获取和质量的不平等问题，消除可避免的孕产妇、新生儿和儿童死亡，改进儿童早期发展和青少年健康状况，学习借鉴全球和本土的最佳实践。

2017年5月，联合国儿童基金会与中国政府签署了关于在“一带一路”倡议下加强合作的谅解备忘录。2018年，中非合作论坛北京峰会将“一带一路”倡议与“非洲联盟2063年议程”及“联合国2030年可持续发展议程”的实施相结合，为加强中国、“一带一路”沿线国家、非洲国家及多边组织之间的合作创造了前所未有的机遇。

2018年开始，联合国儿童基金会与中国国家卫生健康委员会携手，在中国创建培训示范基地。这项旗舰合作将构建起一个技术交流平台，结合受援国的需求与中国的相对优势，设计标准化培训课程，尤其是在孕产妇、新生儿和儿童健康（MNCH）领域。通过开展培训，促进“一带一路”沿线国家和非洲各国的决策者及卫生工作者的能力建设，提升其采取循证依据，为实现孕产妇、新生儿和儿童健康有关的可持续发展目标，制定和修订相关政策、指南和工具的能力；同时，帮助他们能够具备实施高效、高质量干预措施的能力；此外，也致力于提升中方合作机构的能力，从而推动其在国家项目框架下，在“一带一路”和非洲国家基于全球证据开展孕产妇、新生儿和儿童健康项目。

展望未来，郑道表示，“联合国儿童基金会将继续加强与中国的合作，共同为其他发展中国家实现可持续发展目标做出贡献。”

(责编：贾文婷、常红)