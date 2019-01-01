越南首条城市轻轨成功完成试运行

人民网河内1月1日电（刘刚、宋政玲、苍靖、杨坤鹏）新年前夕，越南首都河内吉灵—河东线轻轨项目，完成全线试运行列车运行图演练。“跑图”试运行的顺利完成，标志着越南首条城市轻轨全线试运行最后一项调试，取得圆满成功。

“跑图”，是在轻轨开通运营前，按照列车运行图计划，安排列车，在全线模拟运行。

为确保“跑图”一次成功，中国建设者铆足了劲。项目部安排技术人员跟岗排查设施设备的备品准备情况及行车风险点，各专业技术骨干盯控一线，确保列车全线“跑图”安全有序。

技术试运行期间，每天开行列车248列次，开行列公里数3037.85公里，车公里数1万2151.4公里。每一次奔跑，都为日后正式运行积累宝贵数据；每一个数据，都是中国建设者对越南轻轨建设的贡献。

作为“一带一路”建设的重要项目，吉灵—河东线轻轨项目全长约13千米，共设12座车站，全部为高架车站，全线建有车辆段一座。中铁六局作为该项目总承包商，负责技术设计、供应物资、建设安装、人员培训和工艺转交等。

目前，尽管轻轨项目已进入收尾阶段，但中国建设者始终不敢松劲，新一年，苦干实干仍是他们坚定的选择。

中铁六局海外工程分公司总经理、越南河内轻轨项目经理唐红表示，吉灵—河东线联调联试试运行的圆满成功，是两国所有参建单位共同努力的结果，更是中国企业积极响应一带一路倡议，中国技术、中国标准、中国装备共同“走出去”的成功。

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