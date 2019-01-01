巴黎除夕黄背心和游客齐聚香街和平过年

人民网讯 据法新社报道，当地时间12月31日，截至当晚21点，香榭丽舍大街上的黄背心只有数十人，带着黄色的气球，头顶黄色的防寒帽，在节庆的气氛里举着牌子，要求政府提振普通民众的购买力。他们和来自世界各地的游客和平相处。香街上到处可以听到英语，印地语，汉语，西班牙语等语言，中间夹杂着黄背心们呼喊的口号。

据报道，当局总共部署了一万两千名警力维持秩序，其中六千人是防暴武警。香街上，烟花和酒精都是被严令禁止携带的物品，入口处必须要经过安检人员的搜查。今夜，凯旋门上演了烟花和声音表演秀，今年的主题是团结。

法新社报道称，几个星期以来，香街成为黄背心游行的标志性地点之一，但在寒冷与圣诞节，新年的连续休假冲击下，示威游行的人数急剧下降，12月29日的巴黎只统计到大约800名黄背心，这和运动巅峰时期的全法同时上演超过28万人大游行形成鲜明对比。截至目前，黄背心游行总共造成10人死亡，数千人受伤，警民双方都有受伤严重者。这也是为什么在跨年夜，黄背心运动的多位领袖都呼吁和平游行，庆祝新年。（老任）

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