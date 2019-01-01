联合国秘书长古特雷斯发表新年贺词

资料图：联合国秘书长古特雷斯（殷淼 摄影）

人民网联合国12月30日电（记者 殷淼）联合国秘书长古特雷斯12月29日表示，2018年全球面临的危险仍将在2019年继续存在。尽管面临一系列挑战，但世界仍有理由对未来抱有希望。

古特雷斯在发表2019新年致辞时指出，2018年气候变化的发展仍然“比我们的行动更快”，同时，不断深化的地缘政治分歧使得冲突更加难以解决。此外，不容忍现象正在增加，而信任正在减少。空前多的人正在寻求安全和保护，不平等现象正在扩大。“人们正在质疑这个少数人拥有着与一半人类等量财富的世界”。

古特雷斯说，然而，世界也有理由对未来抱有希望。也门的历史性谈判至少为和平创造了机会。埃塞俄比亚和厄立特里亚9月在利雅得签署协议也是让人们可以保持乐观的原因，该协议缓解了双方长期的紧张局势，并使整个地区的前景得到改善。南苏丹交战各方之间达成的“振兴和平协议”，旨在重振和平的机会， 南苏丹“在过去的四个月中取得了比前四年更多的进展”。联合国还能够将各国代表聚集在波兰的卡托维兹，商定实施气候变化《巴黎协定》的工作细则。

古特雷斯说：“最近几周，联合国主持达成了具有里程碑意义的移民和难民问题全球协定。”此外，各国人民都在动员起来共同追求可持续发展目标，他将其称为“我们在一个健康的地球上实现和平、正义和繁荣的全球蓝图”。

古特雷斯说，现在我们需要增强信心，战胜这种生存威胁。古特雷斯强调，“当国际社会进行有效合作时，世界将取得胜利”。古特雷斯说，2019年，联合国将继续将人们聚集在一起，发挥桥梁作用，并为解决方案创造空间，同时推动变革。

古特雷斯表示：“新年伊始，让我们下定决心共同面对威胁，捍卫人类尊严，共同建设一个更美好的未来。祝世界在2019年和平、繁荣、健康。”

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