和平方舟，闪亮的“中国名片”

航程31500海里，航时2664小时，诊疗50884人次，辅助检查26231人次，实施手术288例……中国海军和平方舟医院船圆满完成“和谐使命—2018”任务，胜利归航。

友好航迹，撒播友谊。作为世界上第一艘超万吨级大型专业医院船，和平方舟自2008年入列以来，先后7次执行“和谐使命”系列任务，到访43个国家，累计航程约23万海里，在到访国免费接诊病患23万人次。

联合诊治，知识讲座，文化联谊，参加外军庆典，赴灾区执行医疗救助……和平方舟所到之处，刮起“中国旋风”，当地舆论高度关注，成为一张闪亮的“中国名片”。

精湛的医术、暖心的服务，很多人没有想到，自己以这种方式同中国医生、中国军人结下友谊。“真没想到，中国军医从天而降！”斐济瓦图莱莱岛酋长拉徒喜出望外。

30分钟内完成血液化验和CT检查，亮出中国速度；乘风破浪，救死扶伤，展示中国力量；医者仁心，大爱无疆，彰显中国精神。一位病人、一份情缘；一场义诊，一段佳话。中国日益走近世界舞台中央，中国影响遍及全球，中国形象越来越立体、真切。

“长大了，我想到中国跳一支芭蕾舞，来感谢你们！”斐济小女孩戴安娜手足畸形成功矫治，萌生了到中国的念头。“和平、健康、友谊的中国使者”“生命之舟、希望之舟、友谊之舟”“推动构建人类命运共同体的生动实践”……外国朋友由衷赞叹。

和平方舟，为和平而来。和平、可亲、文明，这是和平方舟的形象，也是中国的形象。

图片说明：

图①：2018年7月24日，和平方舟访问瓦努阿图，图为中国医生在给当地一位母亲看病，三胞胎姐妹在旁边陪伴。

图②：2018年10月22日，和平方舟抵达安提瓜和巴布达首都圣约翰，当地小朋友身穿传统服装欢迎和平方舟首次到访。

图③：2018年11月15日，和平方舟抵达厄瓜多尔瓜亚基尔港，当地民众迎接和平方舟的到来。

图④：2018年7月31日，和平方舟在南太平洋海域举行隆重升旗仪式，庆祝中国人民解放军建军91周年。

江 山 史奎吉摄（人民视觉）

制图： 郭 祥

《 人民日报 》（ 2019年01月01日 03 版）

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