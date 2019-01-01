踏上共同发展繁荣的新征程（钟声）

新的一年再出发，中国与世界同行。在共同发展繁荣的新征程上，心愿与信念交汇，祝福与激励交融，前景令人憧憬

在新年钟声敲响之际回望来路，更能丈量奋斗足迹，标注时代坐标。从“举办首届中国国际进口博览会”“举办了博鳌亚洲论坛年会、上海合作组织青岛峰会、中非合作论坛北京峰会等主场外交活动”到“改革的脚步不会停滞，开放的大门只会越开越大”……循着习近平主席2019年的新年贺词，世界共同感受到中国继续维护世界和平、促进共同发展的诚意和决心。

2018年的中国，是外界眼中勤奋耕耘、不断进取的开拓者。6月22日至23日，中央外事工作会议召开，确立了习近平外交思想的指导地位，为进入新时代的中国特色大国外交指明了前进方向，也为中国应对世界变局、战胜各种挑战提供了强大思想武器。在全面深化改革进程中扩大开放，推动“一带一路”合作走深走实，积极践行人类命运共同体理念，扎实推动构建新型国际关系，深耕细作不断扩大“朋友圈”，主动引领全球治理变革的方向……新时代中国特色大国外交，如同流光溢彩的锦绣长卷展现于世。在伦敦大学国王学院教授克里·布朗看来，“中国希望做一个与既往大国不同的国家，成为一个建设性大国，即关注世界范围内的热点问题并作出自己的贡献。这是前所未有的，历史上找不到相应的参考地图”。

2018年的中国，也是一如既往胸怀天下、立己达人的贡献者。面对保护主义、单边主义的逆流，中国坚定支持推进经济全球化进程，坚守自由贸易体制，维护多边主义规则，始终站在历史前进的正确一边；面对纷乱复杂的国际和地区热点问题，中国积极贡献方案和智慧，为世界和平与正义承担大国应尽的责任。西班牙《对外政策》双月刊载文指出：“中国政府提出的将国家利益与地区和全球利益相对接，从而构建一个更包容、民主、开放、创新和高效的多边世界的理念，在全球范围内得到广泛响应。”美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯认为，中国的发展经验及其在全球治理方面的实践，“将带来全球治理体系的根本性改革，这将是历史性的大事件”。

放眼2019年，我们将迎来新中国成立70周年，我们将继续同世界各国一道，在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享。备受期待的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛与第二届中国国际进口博览会将激发共鸣，开放中国、联通世界；以中俄建交70周年、中美建交40周年等重要时间节点为契机，中国将全面推进与世界各国友好合作；以行之有效的中国特色方案解决热点问题，继续深入参与和引领全球治理……以习近平外交思想为指引，回顾总结中国外交的辉煌历程和成功经验，中国外交将稳健而又坚定地沿着自己确定的方向劈波斩浪、砥砺前行，开拓中国与世界合作共赢、共同发展的新境界。

习近平主席在新年贺词中向世界郑重宣示：“我们将积极推动共建‘一带一路’，继续推动构建人类命运共同体，为建设一个更加繁荣美好的世界而不懈努力。”新的一年再出发，中国与世界同行。在共同发展繁荣的新征程上，心愿与信念交汇，祝福与激励交融，前景令人憧憬。

《 人民日报 》（ 2019年01月01日 03 版）

(责编：袁勃)