凝心聚力，同圆共享中国梦

■“脱贫攻坚”“困难群众”“高考”“退休”“退役军人”“快递小哥、环卫工人、出租车司机”等民生内容占了大量篇幅，让人真切感受到了党和国家把人民放在心上。

■2018年，中国在经济、生态、国防科技等诸多领域取得了令世界瞩目的成就，我们海外华侨华人感到无比自豪。

■我们有理由相信，2019年中国将继续成为推动全球治理体系变革、维护多边主义的积极力量。

“新征程上，不管乱云飞渡、风吹浪打，我们都要紧紧依靠人民，坚持自力更生、艰苦奋斗，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，一步一个脚印把前无古人的伟大事业推向前进。”新年前夕，国家主席习近平发表二○一九年新年贺词，回顾过去一年来之不易的发展成就，表达新年“一起拼搏、一起奋斗”的决心和信心，展现了真挚为民情怀和大国领袖风范。海外华侨华人第一时间收听收看新年贺词，认为习主席的贺词温暖人心、鼓舞人心、振奋人心。他们为中国的发展成就感到自豪，愿更多投入到中国的改革开放进程中，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出积极贡献。

“让我印象最深的是习主席的为民情怀和领袖风范”

97岁高龄的日本中国和平统一促进会会长陈福坡12月31日晚上在日本横滨守候在电视机旁观看了习近平主席发表的二○一九年新年贺词。陈福坡说，习近平主席在新年贺词中提到的“2018年，我们过得很充实、走得很坚定”令他印象深刻。中国在2018年战胜各种风险挑战，取得了巨大成就，人民生活持续改善，1000万农村贫困人口摆脱贫困……这一切让人倍感自豪，再次证明“只有共产党才能救中国，只有改革开放才能发展中国”。

“今年的新年贺词，让我印象最深的是习主席的为民情怀和领袖风范。”俄罗斯华侨华人联合总会秘书长兼常务副会长吴昊表示，习主席说：“这个时候，快递小哥、环卫工人、出租车司机以及千千万万的劳动者，还在辛勤工作，我们要感谢这些美好生活的创造者、守护者。”这样的话语深深打动了我们。

德国华文报纸《欧洲新报》总编辑范轩告诉本报记者，从习主席的新年贺词中读出一个大写的“人”字。“脱贫攻坚”“困难群众”“高考”“退休”“退役军人”“快递小哥、环卫工人、出租车司机”等民生内容占了大量篇幅，让人真切感受到了党和国家把人民放在心上。

美国健禧威集团总裁、北美枫香文化中心董事徐诚表示，习主席的一句“我始终惦记着困难群众”，令他感触颇深。“我们能感受到习主席十分重视国计民生方面的工作，这也是中国能够在2018年让100多个贫困县脱贫，上千万农村人口成功脱贫的主要原因，创造了世界上不曾发生过的奇迹。”

“习近平主席的新年贺词一如既往温暖人心、催人奋进。”瑞士欧亚集团董事长朱爱莲说，在听到习近平主席“我们都在努力奔跑，我们都是追梦人”这句话时，“我内心深处产生了强烈共鸣，习近平主席亲切的话语道出了亿万中国人民的心声。”

“未来中国人民的生活水平和幸福指数将不断提升”

“在2018年国际局势充满各种挑战的背景下，中国依然取得了如此巨大的发展成就，更显来之不易。”比利时欧洲华商扶贫基金会会长卢益胜表示，从中国制造的腾飞到人民生活的不断改善，从改革开放的不断深化到中国国际影响力的日益提高，中国的变化令海外华侨华人感到欢欣鼓舞。其中最令人印象深刻的是，习主席提到的中国在脱贫攻坚上所取得的新进展。“我们相信，未来中国人民的生活水平和幸福指数将不断提升。”

“习主席新年贺词中，让我印象最深刻是脱贫攻坚和减税降费。”马来西亚太平洋研究中心首席顾问、新加坡国际事务学会高级研究学者胡逸山认为，接下来的两年是中国脱贫攻坚的关键期，脱贫攻坚顺利推进下，中国将如期全面建成小康社会。在当今全球经济不景气、不确定因素增多的大背景下，习主席强调要减税降费，不断激发企业活力，这是非常正确的做法，对于保持中国经济平稳运行、促进世界经济增长都非常重要。

澳大利亚报业集团董事局主席刘聿表示，作为海外华人，我们时刻关心着中国的发展和进步，只有祖（籍）国强大，海外华侨华人才会更有地位和尊严。“2018年，中国在经济、生态、国防科技等诸多领域取得了令世界瞩目的成就，我们海外华侨华人感到无比自豪”。

“中国的发展经验和开放成果将进一步惠及全球”

《菲律宾星报》专栏作家、菲华青年企业家商会会长李天荣表示，“无论国际风云如何变幻，中国维护国家主权和安全的信心和决心不会变，中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意不会变。”习主席的这句话凝练地阐释出中国的外交理念，当今世界，经济、安全等领域的不确定因素不断增多，保护主义、单边主义抬头，我们有理由相信，2019年中国将继续成为推动全球治理体系变革、维护多边主义的积极力量。

全非洲中国和平统一促进会会长李新铸表示：“个人的命运永远离不开国家的命运。2018年是改革开放40周年，是改革开放让我们有机会走出国门，取得今天的成就。我们不但是改革开放的见证者，更是参与者和受益者。”

毛里求斯前艺术与文化部长曾繁兴说，习主席在贺词中表示将积极推动共建“一带一路”，继续推动构建人类命运共同体，为建设一个更加繁荣美好的世界而不懈努力。身为华裔，我们为中国取得的发展成就而自豪。“如今中国的国际地位已经达到了近代以来前所未有的高度，海外华侨华人对此深有感触，感到由衷的自豪。”

欧洲华侨华人青年联合总会负责人傅旭海表示，习主席在贺词中讲到“减税降费政策措施要落地生根，让企业轻装上阵。要真诚尊重各种人才，充分激发他们创新创造活力”。海外华侨华人将进一步凝聚侨心侨力，充分利用中国的发展机遇和政策优惠，同圆共享中国梦。

“放眼全球，我们正面临百年未有之大变局。不管别人怎么看如何说，中国提出的‘一带一路’倡议终究会把世界各国联系得更加紧密，中国的发展经验和开放成果将进一步惠及全球。”徐诚说，中国政府在进一步落实对国内科技项目、民营企业和中小创业公司的扶持政策后，一定会吸引更多的海外华侨华人参与到祖（籍）国的开放和发展之中，共同为推动构建人类命运共同体和建设一个更加繁荣美好的世界发挥积极的促进作用。

（本报东京、莫斯科、柏林、华盛顿、布鲁塞尔、曼谷、堪培拉、约翰内斯堡12月31日电 记者刘军国、吴焰、冯雪珺、高石、任彦、郑彬、方莹馨、赵益普、李锋、李滢嫣、万宇）

《 人民日报 》（ 2019年01月01日 03 版）

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