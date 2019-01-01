2018年12月26日，朝鲜和韩国在位于朝鲜开城市的板门站举行跨境铁路、公路连接工程动工仪式。朝鲜铁道省副相金润革表示，这是“历史性的一天”。韩联社称，朝韩“血脉再次相连”。

佳音频传默契足

近期，朝韩合作在多个领域持续推进。韩联社指出，《平壤共同宣言》的落实已步入正轨，军事、体育、红十字会等领域的会谈即将开启。

据韩国国际广播电台报道，2018年11月16日，朝韩在位于开城的共同联络事务所举行南北之间首次航空会议，朝方在会上提议开通途径朝鲜半岛东、西部海域的国际航线。

据韩联社报道，2018年12月12日，朝韩双方在朝韩联络办公室举行卫生工作会谈。双方一致认为，卫生领域的合作是守护两地居民生命和健康的前提条件。

“朝韩关系迎来史上最好时期。”曲阜师范大学外国语学院教授李敦球分析称，和平不再是一个模糊的概念。双方以宣言形式消除整个朝鲜半岛的战争和敌对状态，从22个前沿哨所撤军；铁路和公路连接工程的开工，也体现了双方经济合作进一步深入的意愿；文体交流不断扩大，平昌奥运会上，“半岛旗”时隔10年再次飘扬。

互信互补又互利

朝韩互相需要，频释善意。分析指出，金正恩上台后多次强调朝韩经贸合作的重要性，希望能继续执行“阳光政策”。韩国总统文在寅在演讲中引用韩国官方研究机构数据称，韩朝今后30年的经济合作能创造至少170万亿韩元的经济效益。

李敦球表示，朝韩经济有极强的互补优势。韩国有资金、技术；朝鲜有资源，土地、矿产、人力。开城工业园区等互助区的重启将刺激两国GDP再上新台阶。

对朝鲜来说，融入国际社会，朝韩关系要先行。李敦球指出，朝鲜希望韩国在改善朝美关系中发挥作用，以此赢得更广阔的发展空间。

据韩联社报道，涵盖外交、统一、国防等领域政府政策方向的《国家安全战略指南》2018年12月20日正式面世，重点阐述了韩国应在建立半岛和平机制的过程中发挥主导作用，将安全战略重点由维护和平转变为创造和平。

韩国调整战略目标，势必要缓和朝韩关系。李敦球认为，韩国此举明确表明拒绝被域外势力牵着鼻子走，要把半岛命运掌握在自己手里。谋求独立自主是大势所趋，需要朝鲜的配合；韩国民众民族情感浓烈，改善朝韩关系也是执政党提升支持率的需要。

区域合作开新篇

朝韩关系持续走暖，东北亚地区也迎来合作曙光。

李敦球分析称，朝韩铁路的连通，将使韩国从地理上的“半岛国家”变成实质上的“半岛国家”，与中国和俄罗斯远东的铁路对接也提上了日程。中、俄、朝、韩有望形成一个集经济、交通、安全于一身的命运共同体，区域安全战略环境将进一步改善。

同时也要注意到，目前，朝韩关系的绊脚石仍然存在。李敦球表示，近期朝美关系进展不大，朝鲜弃核过程中停滞不前，症结是双方措施不对等，责任和义务不同步。韩国如何选择、如何斡旋将影响朝韩关系走向；韩国国内保守派势力从中作祟，企图在朝韩之间制造麻烦，但总体上无法阻挡双边关系向好趋势。

每到年末，韩国学界都会选出一个“年度成语”作为年终评语。2018年的年度成语是“任重道远”。年初朝韩关系戏剧性转圜，继而美朝关系也明显缓和，振奋人心。但是，这种大好趋势未能延续，半岛和平再次陷入悬而未决的境地。

和平并非唾手可得，朝韩合作刚刚起航，仍要提防暗礁，闯过风浪。

新的一年，朝韩两国重任在肩。

(责编：袁勃)