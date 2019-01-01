2018中国对外合作关键词(环球热点)

2018年11月8日，在黑龙江省同江市哈渔岛附近的同江中俄铁路大桥上，建设引桥即将被拆除。

韩加君摄（人民视觉）

2018年，是中国与世界携手并进的一年。

这一年，中国不断寻求与各国发展理念交汇的最大公约数。“一带一路”倡议与多国、多地区发展战略存在共识；中国梦与亚洲梦、非洲梦、拉美梦等息息相通；构建地区命运共同体、构建人类命运共同体理念引发广泛共鸣……

这一年，中国不断做大与各国共享发展成果的利益蛋糕。从中巴经济走廊到中缅经济走廊，从中老铁路到中欧班列，从贝雷斯夫斯港到汉班托塔港口，从互联互通建设到产业园区合作……一大批中外合作项目全面推进。

在对外合作中，中国注重与不同国家和地区的发展战略寻求对接。正如中国外交部长王毅所说，“合作共赢，是2018年中国外交最为突出的亮点。我们愿与世界各国一道，在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享。”

立柱架梁

“我们要加强两国发展理念交流和战略对接，做好双边关系发展顶层设计。中方始终视西班牙为在发展道路上携手前行的好伙伴，愿充分发挥两国经济互补优势，用好各类合作机制，加强共建‘一带一路’倡议同西班牙‘亚洲发展战略’、地中海走廊建设对接，并积极拓展第三方市场合作，在更大范围内实现互利共赢。”2018年11月27日，中国国家主席习近平在西班牙《阿贝赛报》发表署名文章，再次论及战略对接大命题。

在2018年中国参与的双边和多边外交活动中，“战略对接”被频频提及，为中国开展国际合作奠基定调、立柱架梁。

2018年6月，在上海合作组织青岛峰会上，中国提出“促进发展战略对接”“齐心协力构建上海合作组织命运共同体”的主张。

2018年9月，在第四届东方经济论坛全会上，中国倡导在中俄“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接的基础上，同各方对接发展战略，加强政策沟通和协调。

2018年12月，习近平主席在阿根廷《号角报》上发表署名文章指出，“中阿两国正处于各自发展的关键阶段。中国人民正在为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力，阿根廷人民也在为实现发展振兴的阿根廷梦而努力。”

同月，“促进欧亚在交通、特别是通过发展海洋、陆地及空中直接战略连接”作为中葡两国取得的重要共识，写入《中华人民共和国和葡萄牙共和国关于进一步加强全面战略伙伴关系的联合声明》中。

“中国注重加强与其他国家及地区的战略对接，体现了中国开放、包容、平等的国际合作理念。”中国国际问题研究院常务副院长、研究员阮宗泽在接受本报记者采访时分析说，“这样的合作使双方能够保持一定的舒适度和互动性，即合作双方都可以根据自己的意愿和需求，提出对接及合作的方式。正因为如此，中国提出的包括‘一带一路’倡议在内的合作主张受到了世界各国的普遍欢迎。”

中国与越来越多的国家实现政策和发展战略对接，促进了经济要素的有序自由流动、资源的高效配置以及市场的深度融合。中国倡议正持续引发世界共鸣。

2018年，共建“一带一路”的国际合作再上新台阶。一年来，“一带一路”朋友圈继续扩大，又有50多个国家和国际组织与中国签署“一带一路”合作文件，签署文件总数达到140多个。自“一带一路”倡议提出至今，中国与沿线国家的贸易总额超过6万亿美元，对沿线国家投资超过800亿美元，为当地创造了24万个工作岗位。

目前，中国提出的“一带一路”倡议已经与哈萨克斯坦“光明之路”、俄罗斯“欧亚经济联盟”、蒙古“草原之路”、欧盟“容克计划”、英国“英格兰北方经济中心”、韩国“欧亚倡议”、越南“两廊一圈”、文莱“2035宏愿”、印尼“全球海洋支点”、澳大利亚“北部大开发”、东盟互联互通总体规划、波兰“琥珀之路”、西班牙“亚洲发展战略”及地中海走廊建设、巴拿马“2030年国家物流战略”等发展规划开展合作对接。

行胜于言

在国家发展战略对接的框架下，中国与多国具体的合作项目已结出累累硕果——

2018年12月，中欧班列累计开行超过12000列，已经连接境内外105个城市。同月20日，首趟中欧班列日通专列在西安发车，预计2019年3月将启动定期运行。

2018年10月，中俄首座跨界河铁路大桥——同江中俄铁路大桥中方段主体工程全部完成。大桥建成通车后，将增加一条中国连俄通欧的国际大通道，促进中俄经贸往来。

2018年6月，由中国公司承建的柬埔寨6号国家公路正式启用。柬埔寨首相洪森表示，“这标志着我国国家公路网中最重要、最繁忙的交通干线之一顺利完成全面升级改造，将对公路沿线地区的经济社会发展发挥重要作用。”

“当今时代，世界各国都面临着相似的挑战，即如何更好地实现和平发展。”阮宗泽分析说，“发展与稳定是一个硬币的两面，两者缺一不可。中国倡导‘战略对接’的国际合作理念，实际上为合作方创造了和平发展的机会。正如‘一带一路’倡议这5年的生动实践，它走到哪里，就把机会带到哪里，在改善当地基础设施条件的同时，还创造了大量的就业机会，甚至帮助一些发展中国家走上工业化道路。以惠及民众为导向，与各国共享发展红利——这是合作理念落地为务实成果的最大动力所在。”

生动的现实面前，国际社会对加强与中国发展战略对接的信心进一步提升。

英国布莱顿大学社会学教授帕特对英国通过古丝绸之路获得茶叶、瓷器、丝绸的历史颇有研究，表示坚信“英格兰北方经济中心”与“一带一路”的对接，正是英国利益所在。

俄罗斯副总理特鲁特涅夫认为，“中国是远东开发中理想的合作伙伴”。两国有不少对应的口岸城市，最近处相隔仅几百米。中国倡议的“一带一路”建设，与俄罗斯提出的“欧亚经济联盟”建设，正好对接。俄罗斯在远东启动大规模开发开放，中国此前也推出“振兴东北”计划，同样对应。

大道为公

习近平主席在庆祝改革开放40周年大会上提出：“前进道路上，我们必须高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。”

大道之行，天下为公。中国对外合作的理念和成果，正是建设新型国际关系的生动体现。当前，单边主义和贸易保护主义抬头，逆全球化暗流涌动。“一带一路”倡议等中国方案推动的“战略对接”，克服了地理、文化、制度等诸多障碍，正引领人类命运共同体之船继续乘风破浪、扬帆远航。

“中国倡导加强国家间发展战略的对接，实际上是在倡导共商共建共享的全球治理观，这是中国适应和推动全球化进程的表现。”阮宗泽指出，“单边主义逆流无法改变全球化的滚滚大潮，但是任由逆流泛滥，必会导致国际关系的紧张。共建‘一带一路’的实践就是展现新型国际关系的平台。中国及其合作伙伴的努力，让世界看到未来的希望。”

“‘一带一路’倡议是中国与世界的一种新型关系。中国与世界需要建立一种互动关系，也应该有一个新目标，即怎样共享未来。”在西班牙加利西亚国际资料所所长胡利奥·里奥斯看来，“‘一带一路’倡议是跨越国家的边界而发展的，中国需要走出去，提高自身发展水平；同时，其他国家也通过与中国加强合作而获得利益，这是一种共享精神的体现，也是构建人类命运共同体的体现。”

对于世界其他国家来说，在与中国的合作中加强战略对接，不仅仅意味着机遇、理念的对接，更是与中国全球治理方案的对接，是与构建人类命运共同体实践的对接。

2018年9月，欧盟委员会公布了关于在亚欧建设基础社会、加强两者互联互通的《连接欧洲和亚洲——对欧盟战略的设想》政策文件。英国《金融时报》等许多外媒将该文件称为欧版“一带一路”。值得一提的是，这份文件在加强双边关系以促进欧亚互联互通的部分，第一个提到的国家便是中国。文件提出将中国列为首要双边合作对象，并强调中欧互联互通平台合作、欧盟与亚投行的合作。

德国财经网评论说，“欧盟与中国的倡议并不总是‘平行道’，很可能会不断出现交汇点。”

在互联互通的世界版图上，这样的“交汇点”正在增加。

利比里亚总统乔治·维阿表示，期待在中非合作中找到利比里亚国家扶贫计划与“一带一路”倡议顺利对接的机会。

白俄罗斯共和国经济部副部长帕维尔·乌秋平提出，白俄罗斯制定了《2030年前白俄罗斯社会经济稳定发展国家战略》，中国也制定了长远发展规划，“双方要对接发展战略，深化多领域合作”。

“拉美梦和中国梦是息息相通的，相信我们共同开启的合作之路将引领拉中关系迈向更高水平。”阿根廷前驻上海总领事米格尔阿贝约索提出。

“新故相推，日生不滞。”时间的指针滑入2019年，中国和世界携手，站在了新的历史起点上。合作共赢的崭新乐章已经奏响，世界充满期待。

(责编：袁勃)