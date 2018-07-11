新西兰学者：新西兰应对中国"一带一路"倡议有更充分认识

近日，新西兰银行亚洲地区事务主席、惠灵顿维多利亚大学东南亚研究中心主任洪生辉(Siah Hwee Ang)在新西兰Stuff新闻网站发表题为《中国“一带一路”倡议不仅仅涉及基础设施》的文章，介绍了中国“一带一路”倡议丰富内涵、巨大潜力及各方参与等情况，呼吁新西兰对此应予更充分的认识。

文章表示，“一带一路”倡议是一项宏伟工程。它说，中国正放眼全球寻求合作机遇，与“一带一路”参与国合作通常从基础设施建设开始，导致人们常误认为“一带一路”倡议仅涉及基础设施项目。事实上，“一带一路”倡议的内涵更为丰富，合作范围涉及政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，基础设施只是其中一部分。该倡议的真正创新之处在于将联通亚太与欧洲、非洲的六大经济走廊无缝对接，实现共同发展。

文章认为，中国用实际行动证明“一带一路”倡议的可行性。例如，中日韩三国自贸协定谈判已进行了一段时间，中国正与东盟国家在“一带一路”框架下开展电子商务合作。中国还不断举办面向全球记者的论坛，加强对“一带一路”倡议的宣传和报道，加深世界各国对该倡议的了解。

文章关注道，中国商务部数据显示，2017年中国同“一带一路”沿线国家的贸易额同比增长17.8%，其中出口额增长12.1%，进口额增长26.8%。2016年，中国消费者移动支付消费7900亿美元，是美国的11倍。在中国，越来越多的人选择将俄语、泰语、阿拉伯语作为英语之外的第二语言。很多咨询公司的独立评估认为，“一带一路”倡议潜力巨大，相关合作会越来越多。

该文章呼吁新西兰应提高对“一带一路”倡议的认识。它说，新西兰于2015年加入亚洲基础设施投资银行，该银行是“一带一路”项目融资工具之一。2017年3月，新西兰与中国就“一带一路”签署合作文件。“一带一路”倡议远不止基础设施建设，中国也并非这项宏伟工程的唯一参与者，对此新西兰应有更充分的认识。（记者 谭利娅）

(责编：胡倩(实习生)、刘洁妍)