吴海涛：防范和打击针对民用航空的恐怖行为应坚持统一标准及会员国主导原则

人民网联合国9月28日电 （记者 殷淼）联合国安理会27日在纽约联合国总部召开民航安全与反恐问题公开会，中国常驻联合国副代表吴海涛大使在会上发言时强调，防范和打击针对民用航空的恐怖行为应坚持统一标准和会员国主导原则，同时应切实落实安理会决议，重点加强发展中国家的能力建设。

吴海涛说，民用航空在加强世界各国互联互通、促进政治文化交流和经贸合作中发挥了重要的作用。近年来，恐怖组织将民用航空作为恐怖袭击的对象，损害人民的生命和财产安全，给有关国家的稳定和社会经济发展造成负面影响。国际社会应树立构建人类命运共同体意识，加强民航领域国际合作，采取切实有效措施，保护全球民航体系免受恐怖袭击威胁。鉴此，中方提出三点建议：

第一，应坚持统一标准，防范和打击针对民用航空的恐怖行为。各国应坚持对恐怖主义零容忍、无差别，无论恐怖活动针对哪个国家，采取何种手段，都应予以坚决打击。国际反恐行动必须充分发挥联合国及其安理会主导作用，遵循《联合国宪章》宗旨和原则，加强有效协调，形成国际反恐统一战线，保持对恐怖分子严厉打击的高压态势。

第二，应在会员国主导原则基础上，重点加强发展中国家的能力建设。发展中国家在保护民航安全能力建设方面面临更多挑战，国际社会应帮助发展中国家加强机场安全检查、安全保卫、风险评估和现场处置等能力建设。协助发展中国家提高民航保卫能力，应尊重当事国主权，切实帮助当事国解决实际问题。

第三，应切实落实安理会决议，加强保护民航免受恐怖袭击的国际合作。去年9月，安理会一致通过第2309号决议。各方应根据决议要求，加强民航安全领域情报交流，提高边境管控和执法合作。国际民航组织应推动各国完善民航安保措施，推动国际社会加大民航安全领域的投入，继续同安理会反恐委员会和反恐执行局、联合国反恐办公室等密切合作，协助会员国加强相关能力建设。

吴海涛表示，中国作为国际反恐阵营的重要成员，将继续依据《反恐怖主义法》、民航安全领域法规及国际公约，推进民航领域反恐合作，提升本国民航安全水平。今年5月北京“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国民用航空局与国际民航组织签署了合作意向书。中方愿同国际民航组织一道，在加强航空安全和安保监管等领域开展合作。

当天，国际民航组织秘书长柳芳女士也应邀出席会议并发言。

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