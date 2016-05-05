联合国：中国已付清联合国到期和应付款项

人民网联合国5月4日电（记者 李秉新）联合国负责管理事务的副秘书长高须幸雄今天表示，目前联合国的总体财政状况良好。与头一年相比，2015年底未缴付常规预算摊款数额有所下降。他希望会员国及时履行自己财政义务、按时全额缴纳自己的分摊比额，保持联合国财政状况健康。

目前，共有35个国家付清了所有到期和应付款项，其中包括中国、澳大利亚、新西兰、加拿大、德国、日本、韩国、新加坡、荷兰、瑞士和瑞典等国。

去年底，联合国大会通过了会员国2016至2018年会费分摊比额。根据最新分摊标准，在未来三年，我国所承担的会费比例从5.148％大幅上升至7.921％，仅次于美国和日本，从第六位跃居第三位。高须幸雄说，按时缴纳维和行动摊款的会员国数量有所增加。秘书处正在尽一切努力向出兵国支付欠款。预计，所欠款项到今年底将会下降到8亿1800万美元。

他表示，截至今年4月30日，包括所有种类的联合国整体现金状况处于积极状态。然而，常规预算现金预计在接近年底时会再次吃紧。秘书处将继续对现金流进行监督，以确保对联合国财政进行审慎管理。

联合国预算经费主要来源于现有193个会员国所缴纳的会费。目前，整个联合国系统的预算由常规预算、维和预算和国际法庭预算三部分组成。联合国常规预算每两年制定一次，由秘书长提出，用于支付维持机构正常运转所需的经常性开支。联合国常规预算的分摊比例是以各国支付能力为原则确定的，每三年调整一次。

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