打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

报告显示中企2024年在德国投资项目数稳居前三

2025年05月14日10:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网柏林5月13日电 （记者刘赫）德国联邦外贸与投资署12日发布的《2024年外国企业在德国投资报告》显示，中国企业去年在德投资热度不减，项目数量达199个。

报告显示，2024年共有1724个外国投资项目落户德国，同比微降2%。其中，中国投资项目数量基本与2023年持平，保持第三位，仅略低于美国和瑞士。报告说，中企去年在可再生能源领域继续保持活跃，项目数达31个；电子和自动化、交通与物流也是主要投资领域。从业务类型看，约1/4投资项目涉及生产与研发。

报告撰写人、德国联邦外贸与投资署专家托马斯·博扬表示，中国继续位居德国投资主要来源国前列，德国也是中国在欧洲投资布局的最大受益方。他指出，中企越来越聚焦可再生能源、电池供应链、汽车、医疗技术、机器人等领域，尤其是这些行业的软件解决方案。

德国联邦外贸与投资署是德国政府负责对外贸易和对内引资的机构，为进入德国市场的外国公司提供咨询和支持。该机构每年发布外国企业在德投资报告，所统计项目均为绿地投资或扩建项目，并购不在统计范围内。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部