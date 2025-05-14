人民网迪拜5月13日电 （记者管克江）中国儿童艺术剧院携经典剧目《鹬·蚌·鱼》近日在摩洛哥的得土安、肯尼特拉和拉巴特三座城市开展巡演交流，吸引观众逾2000人次。

《鹬·蚌·鱼》以中国成语为创作蓝本，通过无台词肢体表演、东方美学舞台设计及传统戏曲元素的融合，传递“和谐共处”的理念。该剧曾获布加勒斯特国际动漫戏剧节“最佳舞台美术奖”。

在拉巴特中国文化中心协调推动下，中国儿童艺术剧院首先受邀亮相第16届得土安国际儿童戏剧节，作为戏剧节开幕演出在100多年历史的得土安西班牙剧院上演。《鹬·蚌·鱼》以生动的故事、优美的音乐和精彩的舞台效果，将观众带入了一个充满想象力和童趣的世界。

图为《鹬·蚌·鱼》在得土安国际儿童戏剧节演出现场。拉巴特中国文化中心供图

《鹬·蚌·鱼》在得土安国际儿童戏剧节演出一景。拉巴特中国文化中心供图

《鹬·蚌·鱼》还在肯尼特拉文化中心和拉巴特曼苏尔剧场进行了演出。演出中，不论是鹬鸟、河蚌和渔夫的“勾心斗角”，还是渔夫被河蚌夹脚后急于脱身的滑稽一幕，都让摩洛哥小观众不时发出阵阵笑声。

《鹬·蚌·鱼》在拉巴特曼苏尔剧场演出场景。人民网 舒艾卜摄

《鹬·蚌·鱼》在拉巴特曼苏尔剧场演出。人民网 舒艾卜摄

演出后，观众与演员合影。拉巴特中国文化中心供图

摩洛哥观众塔哈表示，摩洛哥和中国虽然地理相距很远，但文化交流频繁，关系日益密切，能让摩洛哥的孩子们近距离接触中国文化是一件好事。

中国儿童艺术剧院党委书记张彦胜表示，孩子的天性是超越国界的语言，希望借助这个机会，把中国文化的元素介绍给摩洛哥人民。

（叶盈汐对此文亦有贡献）

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