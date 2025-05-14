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旅行商赴黔桂考察 中国航司助力入境游​

2025年05月14日09:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦5月14日电 （徐量）随着中国政府推出240小时过境免签、区域性入境免签、离境退税“即买即退”等一系列促进入境游便利化政策，“游在中国”“购在中国” 在欧洲民众选择旅游目的地时的热度持续攀升。“China Travel”为众多外国游客打开了了解中国的大门。中国旅游研究院预测，2025年入境游市场将全面超越疫情前水平，中国正以更开放的姿态迎接全球游客。​

为推动欧洲赴华旅游市场复苏与飞跃，中国驻伦敦旅游办事处联合贵州省和广西壮族自治区文化和旅游厅，以及中国国际航空公司、吉祥航空、海南航空等，组织英国、爱尔兰、芬兰、挪威四国旅行商考察团一行32人，于5月13日至23日前往贵州省、广西壮族自治区开展文旅资源考察。​

赴黔桂考察的英国旅行商登机前自拍。主办方供图

赴黔桂考察的英国旅行商登机前自拍。主办方供图

5月13日，英国、爱尔兰的24名旅行商从伦敦希思罗机场搭乘国航航班启程，挪威、芬兰代表团分别搭乘海航、吉祥航空航班同期从奥斯陆、赫尔辛基出发，共同前往首站贵州，领略当地的秀美风光与少数民族风情。​

英国旅行商赴黔桂考察。主办方供图

英国旅行商赴黔桂考察。主办方供图

中国驻伦敦旅游办事处主任张力在希思罗机场表示，此次是办事处有史以来规模最大、覆盖国家和旅行商最多的踩线活动，涵盖欧洲四国主要赴华组团社。尽管英国尚未被纳入中国免签国家，赴华游客仍持续增长，2024年英国位列中国入境游客来源国第八位，在欧洲居前，反映出英国游客对中国旅游的高度认可。张力希望参与者将贵州和广西的见闻传播至欧洲，推动中国成为欧洲游客热门目的地。

中国驻伦敦旅游办事处主任张力在机场做临行前的致辞。主办方供图

中国驻伦敦旅游办事处主任张力在机场做临行前的致辞。主办方供图

中国国际航空公司伦敦营业部总经理夏宝辉表示，中国航企以服务国家战略和践行社会责任为核心使命，积极推动入境游复苏，架起通往中国的“空中桥梁”。目前国航和深航在中英间每周直航达36班，暑期将增至39班，占总运力的37%，反映中英人员往来的旺盛需求。未来，中资航企将继续支持中英文化和旅游交流。

英国当地旅行社客户经理谭维尔·阿克塔尔去年参加新疆踩线团，盛赞当地社会发展与民众幸福，此次期待深入体验贵州和广西的民族文化与现代化成果。英国旅游专栏作家亚历山德拉·奥思韦特首次访华，表示希望通过亲身经历，挖掘中国的真实魅力，并向欧洲讲好中国故事。

据介绍，本次考察团将深入贵州和广西，体验当地丰富的文旅资源，包括黄果树景区、荔波小七孔景区、巴马等知名景点， 即将在贵州荔波举办的“5·19中国旅游日”庆祝活动也将为他们带来别样的中国旅游体验。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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