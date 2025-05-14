参观者在参观天合光能展区。

新华社记者 黄 燕摄

为期3天的2025年欧洲国际太阳能展近日在德国慕尼黑闭幕。在这一全球光伏产业具有风向标意义的重要展会上，中国企业以创新产品和系统集成方面的强劲优势赢得业界瞩目。

本届展会吸引了来自50多个国家和地区的2700多家企业参展。其中，约850家来自中国，它们大多集中位于核心展区，成为本次展会一大焦点。记者走访多家大型展台注意到，来自中国的展品涵盖高效光伏组件、储能设备、充电基础设施及整套能源解决方案，全面展现了中国新能源产业链综合实力。一些国际展商主动展示与中方企业合作标识，体现双方在技术研发与供应链方面的深度协作。

“中国对欧洲光伏市场的投入与贡献十分突出。”欧洲太阳能产业协会高级市场分析师克里斯托夫·利奇在接受记者采访时表示，中国不仅是全球最大的光伏应用市场，还通过向欧洲提供大量高质量产品、在当地设立生产线、参与技术合作等方式，助力市场增长，推动中欧产业深度融合，实现多方共赢。

欧洲太阳能产业协会在展会期间发布的《2025至2029年全球太阳能市场展望》报告指出，从全球脱碳的视角来看，中国在太阳能产业方面的增长是一项重要成果，有力推动全球相关技术快速发展。

在组件制造方面，中国企业不断推出创新成果。今年展会上，隆基绿能科技股份有限公司展出的一款新型太阳能电池板获得主办方颁发的年度光伏技术奖。主办方表示，该产品通过结构创新，在阴天等低光照条件下依然具备较高光电转换效率，同时增强了防火性能，安全性得到进一步提升。

“欧洲市场对光伏新技术接受度高，这也促使我们不断加大研发投入。”隆基绿能全球营销中心总裁刘玉玺表示，随着新能源在欧洲能源结构中占比不断上升，中欧合作空间将持续拓展。

在欧洲能源价格高企的背景下，一些中国企业正积极探索光伏技术家电化，更贴近消费者的绿色生活需求。TCL展示的一套装配全屋绿色能源系统的模型住宅吸引了众多观众驻足。该系统利用屋顶与阳台安装的太阳能板提供电力，结合室内逆变器与储能设备，实现电力在热泵、电动汽车充电桩等终端间的智能分配。

TCL光伏科技海外业务总经理张胜洋说，这一系统已在多个欧洲国家的住宅项目中落地，其绿色生活理念受到越来越多家庭用户的欢迎。他表示，家庭能源解决方案有望成为欧洲市场重要增长点。

储能领域同样成为本届展会一大亮点。宁德时代、华为、天合光能等多家中国企业集中展示了最新储能技术与解决方案。

宁德时代在展会期间首发的一款约两人高、外观像集装箱的储能装置，支持模块化拆装与叠层组合。该设备单机容量可以为约150辆电动汽车充电，或满足一个德国家庭约6年的用电需求。

“随着受天气影响较大的可再生能源占比不断上升，电力供需调节需求显著增强，储能市场在欧洲持续升温。”宁德时代海外储能产品线项目管理资深总监姬宇表示，中国储能企业正加速融入本地市场，积极寻求多元合作。

展会主办方德国太阳能促进公司创始人兼首席执行官马库斯·埃尔泽塞尔在接受记者采访时表示，从光伏组件到储能产品，中国企业在推动欧洲能源转型中发挥着不可替代的作用，不仅提供高性价比解决方案，也持续推动可持续技术演进，“为欧洲清洁能源的发展作出了积极贡献”。

（据新华社德国慕尼黑电 记者车云龙、黄燕）

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