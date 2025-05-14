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中俄服务贸易论坛暨华铭国际公司2025年公众开放日活动在莫斯科举行

2025年05月14日09:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科5月13日电 （记者于宏建）5月12日，“阳光之路·共创未来”中俄服务贸易论坛暨华铭国际公司2025年公众开放日活动在莫斯科中国贸易中心举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖、莫斯科市对外经济和国际关系局局长切廖明、中国华油集团执行董事赵厚川等出席开幕式。

张汉晖在致辞中指出，中俄两国在服务贸易合作方面具有很强的互补性和巨大潜力，当前取得的成绩离不开两国政府、商协会的共同努力。希望与会企业和商协会以本次论坛为平台，进一步找准合作契合点，加强政策对接和项目对接，推动中俄服务贸易合作再上新台阶。

切廖明在致辞中表示，莫斯科已连续五年领跑俄罗斯联邦投资环境评级，彰显了打造优质营商环境的坚定承诺。2023年至2024年，莫斯科市政府与中国相关省市签署了一系列重要合作协议，相信未来合作将更上一层楼，为两国人民创造更大福祉。

赵厚川在致辞中表示，本次活动是华油集团与俄方伙伴深入探讨服务贸易领域合作商机的具体实践，旨在打造中俄服务贸易领域务实合作典范，希望中俄双方企业以此次活动为契机，共同探索新的合作机遇，创新合作模式，为进一步扩大各领域务实合作贡献更多力量。

本次活动由中国华铭国际投资有限公司与莫斯科市对外经济和国际关系局联合举办，聚焦文化旅游、国际贸易、教育留学、产业合作等领域，设置分论坛、教育展、B2B企业交流会等10余个项目，两国企业、行业协会代表约300人参会，包括8家中方展商与10家俄方展商。

活动现场设置了书法、茶艺表演等中国传统文化互动体验项目，吸引众多俄罗斯民众前来参观体验。据悉，本次活动将持续至5月18日。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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