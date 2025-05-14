人民网布鲁塞尔5月13日电 （记者牛瑞飞）纪录片《面对未知》（Facing The Unknown）12日在比利时布鲁塞尔欧洲议会举行首映，受到广泛关注。影片聚焦全球资源挑战与可持续发展，展现各国在环境治理、水资源管理、绿色能源等领域的探索与合作。

本次首映活动由欧盟“中小企业联系平台”（SME Connect）、欧洲水资源联盟（Water Europe）、欧洲经济和社会委员会（EESC）等机构联合主办，吸引了来自欧洲政界、学界、企业界的代表出席。欧洲议会议员希尔德加德·本特勒、欧盟委员会专员内阁成员佩妮莱·魏斯-埃勒、前欧洲议会议员保罗·吕比希等出席并致辞，呼吁加强国际合作，应对气候变化与资源危机。

纪录片全长73分钟，由导演迪特-迈克尔·格罗曼执导，摄影兼编剧为亚当·埃尔·梅齐亚尼。影片通过学生露娜的视角，探讨水资源韧性、清洁能源、绿色基础设施建设等议题，融合科学分析与艺术表达，呼吁各方携手迎接未来挑战。影片此前已荣获纽约国际电影节、五大洲国际电影节等多项国际奖项，并在首映当天获得洛杉矶电影与纪录片奖“最佳环境纪录片奖”。

影片特别介绍了中国在可持续发展领域的实践与成果。片中回顾了“绿水青山就是金山银山”理念的提出背景，并展现了中国在生态保护、绿色转型等方面的积极探索。通过5G、人工智能、无人机等技术应用，中国实现了环境治理与经济增长的良性互动，提供了可供全球借鉴的“中国方案”。

与影片同期发布的还有图书《应急准备》（Emergency Preparedness）第二版，由保罗·吕比希与阿希姆·卡斯帕尔合著，聚焦水资源短缺、粮食安全、可再生能源等议题，为政策制定和公众应对提供实践参考。

与会人士表示，《面对未知》通过电影与书籍的形式，搭建了跨国交流平台，促进了公众对全球可持续发展的理解，有助于推动政策共识与行动协同，凝聚共建绿色未来的全球合力。

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