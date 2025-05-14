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泰国食用昆虫市场预计年增长率将达到25.1%

2025年05月14日09:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月13日电 （记者简承渊）目前，泰国正致力于快速扩张全球食用昆虫市场。作为世界第六大昆虫出口国，泰国在昆虫养殖方面拥有深厚的专业知识。中国市场对食用昆虫的接受度日益增加，也为这一新兴行业的扩张奠定了坚实的基础。随着全球消费者越来越多地转向可持续的蛋白质替代品，专家预测，2025年至2030年间，食用昆虫市场的年增长率将达到25.1%。

泰国开泰研究中心在其最新的市场研究报告中指出，泰国拥有丰富的捕捞、养殖和烹饪各种食用昆虫的传统，每年生产超过7000吨此类“经济昆虫”，因此具有竞争优势。

报告认为，随着具有环保意识的消费者开始寻求传统畜牧业的替代品，人们开始转向昆虫蛋白，相比传统畜牧业产生的温室气体排放量，昆虫养殖对环境的影响较小。

目前，泰国的昆虫出口额占世界出口总额的6%。研究报告认为，凭借良好的气候条件，以及对全球可持续发展趋势的了解，对于泰国农民来说，昆虫养殖将是一个潜在的机会，泰国可以成为这一不断增长的市场的领导者。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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