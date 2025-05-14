新华社华盛顿5月13日电 美国白宫13日发布声明说，美国和沙特阿拉伯当天签署价值近1420亿美元的军售协议。

5月13日，在沙特阿拉伯利雅得，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（右）会见美国总统特朗普。新华社发（沙特通讯社供图）

声明说，美国与沙特签署的这项协议为“史上最大军售协议”，该协议是沙特同意向美投资6000亿美元一揽子协议的一部分。

根据协议，十余家美国防务企业将向沙特提供先进武器和服务，涵盖五个领域：空军升级与太空能力建设、防空及导弹防御系统、海上与海岸安全体系、边境安全及陆军现代化改造、信息与通信系统升级。此外，美方还将为沙特武装部队提供培训和支持，包括加强沙特军事院校教育和军事医疗服务等。

沙特是美国军火最大买主之一。有媒体报道，美国与沙特已讨论了是否允许沙特购买F-35战机一事，但是白宫在声明中未提及此事。

5月13日，在沙特阿拉伯利雅得，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（右一）与美国总统特朗普（左一）签署协议。新华社发（沙特通讯社供图）

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