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第78届戛纳电影节开幕

2025年05月14日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社法国戛纳5月13日电（记者张百慧）第78届戛纳国际电影节13日晚在法国南部城市戛纳拉开帷幕，中国电影《狂野时代》参与竞逐电影节最高奖项最佳影片“金棕榈奖”。

　　据悉，共有22部影片入围本届电影节主竞赛单元。其中，毕赣执导的剧情长片《狂野时代》将与比利时导演达内兄弟、美国导演韦斯·安德森、法国导演朱利娅·迪库尔诺等的新作一同角逐“金棕榈奖”。本届电影节主竞赛单元评委会主席由法国著名女演员、第63届戛纳电影节最佳女演员奖得主朱丽叶·比诺什担任。

　　此外，中国香港剧情片《风林火山》入选本届戛纳电影节“午夜展映”单元。周璟豪执导的国产影片《花漾少女杀人事件》入围本届电影节平行单元“导演双周”，参与角逐“金摄影机奖”。

　　电影节开幕式由法国演员洛朗·拉菲特担任主持人，法国导演阿梅莉·博南执导的《启程之日》作为开幕影片放映。在开幕式上，美国演员、导演兼制片人罗伯特·德尼罗获颁荣誉金棕榈奖，以表彰其终身成就。

　　法国戛纳国际电影节与德国柏林国际电影节、意大利威尼斯国际电影节并称为欧洲三大国际电影节。本届戛纳电影节将于24日落幕。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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