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中国代表呼吁采取紧急行动结束加沙人道惨剧

2025年05月14日08:42 | 来源：新华网
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　　新华社联合国5月13日电（记者杨士龙）中国常驻联合国代表傅聪13日在安理会加沙人道局势紧急公开会上呼吁国际社会汇聚一切努力，采取紧急行动，以结束加沙人道惨剧。

　　傅聪说，以色列持续轰炸袭击加沙地带，每天都在造成新的无辜平民伤亡。在长达2个多月的封锁下，加沙生存物资已消耗殆尽，饥饿和疾病迅速蔓延。根据“粮食安全阶段综合分类”报告，加沙民众正在经历严重的粮食短缺，近50万人处于灾难性饥饿状态。

　　傅聪表示，中方将继续同国际社会一道，为平息加沙战火、缓解人道灾难、落实“两国方案”、最终实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决作出不懈努力。

　　傅聪说，恢复人道援助是当务之急。以色列必须履行占领方的国际人道法义务，立即解除封锁，全面恢复物资准入。加沙已成为人道工作者最危险的地方，已有400多名人道工作者在本轮冲突中遇难。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的尊严、安全和便利应当得到尊重和保障。人道援助不能被武器化，公正、独立和中立原则必须始终坚持。

　　傅聪表示，实现持久停火是优先事项。军事手段无法解决问题，延长战事只会制造更多的杀戮和死亡，不会为解救被扣押人员创造有利条件。中方敦促以色列立即停止对加沙的军事进攻。希望美国作为对当事方有重要影响力的国家，秉持公正、负责任态度，为推动加沙停火作出更多积极努力。

　　傅聪强调，落实“两国方案”是唯一出路。国际社会应共同拒绝任何侵蚀“两国方案”基础的单边行动，加大努力为推进“两国方案”政治进程提供支持和保障。根据联大决议授权，落实“两国方案”高级别会议将于6月举行，希望会议为凝聚国际社会广泛共识、采取务实行动落实“两国方案”注入新的动力。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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