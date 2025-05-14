新华社北京5月13日电 题：让中拉合作之树更加挺拔繁茂

新华社评论员

13日，习近平主席在北京出席中国－拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议开幕式并发表主旨讲话。讲话回顾中拉论坛成立10年来的丰硕成果，阐述中拉命运共同体重要理念的丰富内涵、实践成就和广阔前景，提出发展中拉关系的新倡议新举措，为中拉共谋发展振兴、共建中拉命运共同体指明方向、注入新动能。

十载携手同行，十载春华秋实。在元首外交战略引领下，在双方精心培育下，中拉战略互信更加深入、务实合作持续拓展、友好势能不断增强，中拉论坛已经从一棵稚嫩幼苗长成挺拔大树，论坛机制已成为中拉平等对话、互利合作的重要平台，为中拉全面合作伙伴关系增添了新内涵，树立起南南合作的典范。实践证明，中拉已经成为携手共进的命运共同体，其鲜明底色是平等相待，强大动力是互利共赢，胸怀品格是开放包容，根本追求是造福人民，具有蓬勃生命力和广阔发展前景。

当前，世界百年变局加速演进，多重风险交织叠加，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减，冷战思维、强权政治、霸权扩张卷土重来。中国同拉美和加勒比国家都是全球南方重要成员，是平等互利、共同发展的全面合作伙伴。“独立自主是我们的光荣传统，发展振兴是我们的天然权利，公平正义是我们的共同追求。”面对地缘政治和阵营对抗暗流涌动，单边主义、保护主义逆流滋长，中拉加强团结协作，不仅有利于自身发展，也有利于维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣。

中拉携手同行、深化合作恰逢其时、大有可为。着眼于共谋发展振兴、共建中拉命运共同体，习近平主席提出中拉携手启动团结工程、发展工程、文明工程、和平工程、民心工程等“五大工程”。以团结工程夯实合作基础，中拉继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持；以发展工程注入前行动力，中拉共同落实全球发展倡议，坚定维护多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定畅通，维护开放合作的国际环境；以文明工程推动交流互鉴，中拉共同落实全球文明倡议，树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值；以和平工程营造良好发展环境，中拉共同落实全球安全倡议，努力维护地区安全稳定；以民心工程促进民心相通，为中拉友好进一步厚植社会根基。“五大工程”立足当前、面向未来，深刻体现了习近平主席对发展中拉关系、深化中拉合作的高瞻远瞩和科学谋划，为携手共建中拉命运共同体指明着力方向和实践路径。

推动中拉合作，中国是倡导者，更是行动派。中国在拉美和加勒比地区累计实施200多个基建工程，落地众多合作项目；中国开展民生援助项目，中资企业积极履行社会责任；中方累计向拉方提供了1.7万个政府奖学金和1.3万个来华培训名额，中拉文明对话论坛已成功举办七届……从未来3年每年邀请300名拉共体成员国政党干部来华考察访问和交流，到实施中拉科技伙伴计划；从加强在联合考古、古迹遗址保护与修复等文化遗产领域交流合作，到加强灾害治理、网络安全、反恐等合作；从推动鲁班工坊等职业教育合作项目，到首批向拉美和加勒比地区5个国家实施免签政策……习近平主席在主旨讲话中宣布的一系列务实举措涵盖政治、经济、安全、文化等多个领域，将为进一步推动中拉合作和中拉命运共同体建设走深走实注入强大动力，更好造福中拉人民。

中国人说“人生乐在相知心”，拉美有句谚语“拥有朋友就拥有宝藏”。一个珍视朋友的国家，也必将赢得朋友的信任。“拉中应携手合作、同舟共济”“支持多边主义、自由贸易，反对单边主义、保护主义、强权政治和霸凌行径”“维护全球南方国家共同利益”……与会各国领导人的发言中，有对中拉合作的期许，也有捍卫国际公平正义的共识，发出了维护多边主义、加强全球南方团结合作的时代强音。力生于团结，事成于和睦。站在新的历史起点上，中拉携起手来，在各自现代化征程上并肩前行，必将让中拉合作之树更加挺拔繁茂、生机勃勃，共同谱写构建中拉命运共同体新篇章。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)