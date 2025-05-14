——习近平主席在中拉论坛第四届部长级会议开幕式的主旨讲话引发与会拉方嘉宾热烈反响

本报记者 姜 波 王 迪 王骁波

5月13日上午，国家主席习近平在国家会议中心出席中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议开幕式并发表主旨讲话。习近平主席宣布，中方同拉方携手启动五大工程，共谋发展振兴，共建中拉命运共同体。与会拉方嘉宾认为，习近平主席的主旨讲话为拉中关系未来发展描绘了蓝图，提供了战略指引，将有力推动拉中全方位合作，共同谱写构建拉中命运共同体新篇章。

“传递增进拉中友好合作的坚定承诺”

习近平主席指出，事实证明，中拉已经成为携手共进的命运共同体，其鲜明底色是平等相待，强大动力是互利共赢，胸怀品格是开放包容，根本追求是造福人民，具有蓬勃生命力和广阔发展前景。

“习近平主席提出中方同拉方携手启动五大工程，这些工程涉及拉美和加勒比国家所关心的多个议题，与拉美和加勒比国家的期待高度契合。”巴西环境和气候变化部长玛丽娜·席尔瓦表示，在当前世界局势复杂多变的背景下，习近平主席的主旨讲话释放出中方对深化拉中合作、加强多边主义的信心。

乌拉圭外长马里奥·卢贝特金表示，拉中论坛的发展离不开中国作出的巨大贡献。拉美和加勒比国家要用好拉中论坛机制，释放拉中合作潜力，进一步加强战略对接，深化在应对气候变化、消除贫困等领域合作，共同推动贸易自由化便利化、捍卫多边主义。

“习近平主席的主旨讲话传递增进拉中友好合作的坚定承诺。”哥伦比亚外交部副部长毛里西奥·哈拉米略表示，中国是拉美和加勒比国家现代化道路上的可靠伙伴。

多米尼克外长文斯·亨德森表示，拉中合作走在了国际合作前列。中国的发展不对他国构成威胁，不追求霸权，没有给地区带来任何不稳定因素。相反，中国总是愿意伸出团结和合作之手。基于相互尊重和互利互惠原则，此次会议将开启拉中关系新篇章。

“习近平主席的主旨讲话为拉中合作擘画新蓝图，为拉中实现互利共赢指明方向。”洪都拉斯能源部长埃里克·特哈达表示，中方同拉方携手启动五大工程，涉及资金支持、技术转移、人才培养的具体举措，对拉美和加勒比国家而言是振奋人心的重要消息。

“携手推动拉中命运共同体建设迈上新的台阶”

“中拉双方顺应经济全球化大势，推动贸易、投资、金融、科技、基础设施建设等领域务实合作不断深化。”习近平主席强调，无论国际风云如何变化，中国始终做拉美和加勒比国家的好朋友、好伙伴，同拉方在各自现代化征程上并肩前行，共同谱写构建中拉命运共同体新篇章。

“习近平主席对于拉中合作秉持长远战略眼光。10年来，双方在拉中论坛合作机制下取得了丰硕成果。”委内瑞拉外长伊万·希尔表示，“委内瑞拉期待同中国在现代化道路上继续同行，携手推动拉中命运共同体建设迈上新的台阶”。

“近年来，中国在基础设施建设、科技创新和社会发展等各领域都取得了显著成就。对拉美和加勒比国家来说，中国不仅是发展的榜样，更是重要的合作伙伴。”新开发银行行长罗塞芙表示，中国用实际行动向世界表明，中方致力于推动构建平等合作、互利共赢的拉中关系。

在萨尔瓦多国家协调员圣克鲁斯看来，拉中论坛对发展拉中关系发挥了重要作用，拉美和加勒比国家应充分把握机遇，与中方交流治国理政经验，推动双方经济社会发展。双方深化合作将为世界和平和发展贡献更多力量。

“中方提出的共建‘一带一路’倡议为促进拉美和加勒比国家实现发展振兴发挥了积极作用。”安提瓜和巴布达外长保罗·格林表示，面对当前国际形势，我们必须共同维护国际关系基本准则，携手打造和平、公正、绿色、包容、可持续的未来。

“加强多边合作才能为应对全球性问题找到解决方案”

“当前，世界百年变局加速演进，多重风险交织叠加，各国唯有团结协作，才能维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣。”习近平主席指出，中拉双方践行真正的多边主义，共同维护国际公平正义，推动全球治理体系改革，促进世界多极化和国际关系民主化。

“拉中进一步加强合作有助于共同应对全球挑战。”巴西总统首席特别顾问塞尔索·阿莫林表示，全球南方国家团结协作推动全球治理变革，将有助于建设更美好的世界。

“拉中论坛本身就是对话协商和拉中团结的象征，是拉中合作的重要平台，其作用越来越重要。”洪都拉斯外长爱德华多·恩里克·雷纳表示，多边主义是通向未来的唯一可行的道路。世界处于不断变革之中，气候变化、粮食危机等影响着社会发展与社会公平，中国在应对全球性挑战方面发挥着建设性作用。

格林纳达动员、实施和转型部长安迪·威廉姆斯表示，在当前全球化、多边主义遭遇逆风的背景下，中国展示了值得信赖、可靠的伙伴形象，对推动全球南方国家合作作出了坚定承诺。

“世界面临紧张形势，加强多边合作才能为应对全球性问题找到解决方案。”智利外长阿尔韦托·范克拉韦伦表示，拉美与中国加强合作是建设包容和可持续性世界的可行之路。

巴巴多斯总理办公室高级部长威廉·杜吉德表示，中方一贯重视同拉美国家开展交流合作。“会议通过的《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2025—2027）》是拉中伙伴关系的里程碑，指明双方未来合作方向，体现了拉中双方为推动构建公正合理的国际秩序所作努力。”

“会议为深化拉中合作带来巨大机遇。在日益相互依存的世界中，拉中论坛应发挥更重要的作用。”哥伦比亚外长劳拉·萨拉维亚说，拉美和加勒比国家应积极学习中国的发展经验尤其是减贫经验，利用好中国向世界提供的机遇，加强同中国的合作，共同应对全球性挑战，“拉中合作未来大有可为”。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)