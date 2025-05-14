应中华人民共和国主席习近平邀请，巴西联邦共和国总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦于2025年5月10日至14日来华出席中国—拉共体论坛第四届部长级会议并对中国进行国事访问。

一、双方一致同意强化携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，强调自2024年11月习近平主席对巴西进行国事访问以来，两国在推动包容增长、科技创新和可持续发展领域取得了具体进展和互利成果。双方强调两国关系具有全面性，一致同意持续扩大并深化务实合作，进一步活跃文化交流，增进两国人民相互了解，加强在国际组织和多边机制中的合作，持续展现两国关系的全球影响力、战略价值和长远性。

二、双方对共建“一带一路”倡议同“加速增长计划”“巴西新工业计划”“生态转型计划”“南美一体化路线计划”等巴西主要发展战略实现对接以来取得的进展表示十分满意。欢迎有关工作组通过第一阶段合作项目清单，涵盖金融合作、卫生、基础设施（公路、铁路、港口）、人工智能、科学、技术、信息、人力培训、环境、可再生能源、生态转型、造船等领域。其中许多领域合作成果体现在此访期间达成的协议之中。双方重申将继续坚定推进两国发展战略对接，共同推动中巴两国现代化，优化金融合作，促进地区互联互通和可持续发展。双方将继续推动各领域务实合作。

三、两国元首呼吁关注当前国际形势下发展中国家面临的挑战，主张加强全球南方国家合作，认为中巴关系是发展中大国协作的典范。

四、双方重申重视中国—巴西高层协调与合作委员会在包括政治外交、经贸、科技、环境、社会和农村发展、能源转型、文化、财金和检验检疫领域推动两国关系发展和开展联合项目中发挥的关键作用。

五、双方重视不断发展更加紧密、更加稳定的双边经贸关系。强调愿拓展贸易往来并推动其多元化发展，承诺在工业、基础设施、数字经济、可持续矿产、民用航空和能源转型等优先领域促进投资贸易合作，提高双边产业链供应链合作水平。重申有决心在当前国际形势下保持两国贸易水平。

六、两国元首认为双方在农产品贸易及农业科技、粮食安全领域的合作富有活力，重申将长期致力于推动这一关键领域双边关系的发展，一致同意推动两国科研机构和农业企业加强合作，推动包括在生物技术和社会发展等领域的科技创新。

七、双方忆及各自在抗击饥饿与贫困方面取得的成功经验，决定在双边范畴及去年巴西担任二十国集团轮值主席国期间启动的“抗击饥饿与贫困全球联盟”框架内，深化社会与农村发展领域合作。

八、双方一致同意深化航空航天、能源转型、人工智能、半导体、生物经济、粮食安全等领域科技创新合作，推动共同应对全球性挑战。

九、两国元首重申愿将2026年设为“中巴文化年”，进一步增强两国社会往来。

十、巴方重申坚持一个中国原则，承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。巴方支持中国为实现国家和平统一所作努力。中方对此表示高度赞赏。

十一、双方愿加强文明交流互鉴，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为促进和平、安全和可持续发展作出积极贡献。为此，巴方对中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议表示欢迎。

十二、双方重申坚定维护以联合国为核心、以国际法和联合国宪章宗旨和原则为基础的国际秩序。中国和巴西是全球南方重要代表，携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体可以为全面加强多边主义、捍卫发展中国家独立自主发挥积极作用。双方愿加强团结协作，推动实现共同发展，携手应对全球性挑战。

十三、双方将共同致力于维护多边主义，捍卫国际公平正义，反对单边主义、保护主义、霸权行径，推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理的方向发展，推动世界多极化。两国元首主张构建更加包容和可持续的国际秩序，强化和平、发展、公平、正义的价值观。一致同意继续在联合国、世贸组织、二十国集团、金砖国家等国际组织或机制框架内共同努力，推动全球治理机构现代化和改革，不干涉他国内政，和平解决争端，遵守联合国宪章，尊重各国领土完整。

十四、双方支持对联合国及其安理会进行改革，使其更具民主性、代表性、有效性和高效性，提高发展中国家在安理会代表性，以妥善应对当前全球性挑战。中方高度重视巴西在地区和国际事务中的影响和作用，理解并支持巴西在联合国及其安理会发挥更大作用的愿望。

十五、双方重申有必要对国际金融体系进行广泛改革，提高发展中国家在国际金融机构中的影响力和代表性。

十六、2025年是世界贸易组织（世贸组织）成立30周年。双方欢迎世贸组织过去30年在促进经济一体化，推动开放、公平、透明、可预期、包容、平等、可持续和非歧视的贸易方面作出的重要贡献。承诺推动和维护以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制。强调反对单边主义和贸易保护主义，维护全球产业链供应链的稳定、安全、畅通。双方支持世贸组织改革，作为发展中国家，支持强化世贸组织发展规模，共同为维护发展中成员合法权益作出努力。此外，强调尽快恢复一个全面运行、各成员可及的争端解决机制具有必要性。双方支持尽快将《促进发展的投资便利化协定》等成果纳入世贸组织法律框架。最后，双方将共同支持2026年3月举行的世贸组织第十四届部长级会议取得务实成果。

十七、双方认为关税战、贸易战没有赢家，保护主义不应成为应对当前挑战的答案。双方愿共同营造开放、包容、非歧视的国际合作环境，保持全球经济增长的活力与动力，推进普惠包容的经济全球化。

十八、双方呼吁世界各国对减贫、教育、卫生等事关人类发展的问题加大关注，加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现可持续发展。

十九、双方坚定支持建设持久和平、普遍安全的世界，共同维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，平衡推进核裁军、核不扩散、和平利用核能三大支柱，维护条约权威性、有效性和普遍性。

二十、巴方欢迎中方提出的《全球人工智能治理倡议》，愿同中方共同落实加强人工智能能力建设国际合作联大决议和《人工智能能力建设普惠计划》，推动人工智能数字基础设施、数据语料、开源应用和人才培养等领域务实合作。为此，双方愿在双多边框架内开展联合行动。双方支持联合国在全球人工智能治理中发挥主渠道作用，推动人工智能公平、可持续、普惠发展，不断弥合数字鸿沟和智能鸿沟。

二十一、双方愿就加强网络空间全球治理、打击网络虚假信息加强立场协调，推动构建开放、安全、稳定、可及、和平、互通的网络空间。双方欢迎联合国大会通过《联合国打击网络犯罪公约》，愿共同推动公约尽快生效，强化打击网络犯罪国际合作。

二十二、中方重申支持巴西担任2025年金砖国家轮值主席国，办好金砖国家领导人第十七次会晤。双方将持续深化金砖国家框架内各领域务实合作。

二十三、中方支持巴西办好将于2025年11月在巴西贝伦举行的《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会。中方确认将派高级别代表团参会。双方强调将坚持共同但有区别的责任原则，促进环境、社会、经济三大支柱领域可持续发展，推动大会取得实质性成果，为应对对全球南方国家造成过大影响的气候突发事件作出贡献。为此，中方感谢巴方邀请加入《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会财长会议。中方注意到巴西在《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会上提出国家自主贡献。巴方欢迎中方承诺宣布覆盖全经济范围、包括所有温室气体的2035年国家自主贡献。中方欢迎巴方在大会框架内倡议发起“永远的热带雨林基金”，并期待该倡议发挥积极作用。双方认为，加强交流合作并推动发达国家履行责任，为助力构建一个致力于开展热带雨林保护和维护的国际机制采取具体行动，这具有重要性。

二十四、巴方支持中方于2025年举办全球妇女峰会。

二十五、双方支持南非担任二十国集团轮值主席国，办好二十国集团领导人第二十次峰会。

二十六、两国元首祝贺中国—拉共体论坛第四届部长级会议同日在北京召开，此次会议还庆祝了论坛正式运行十周年。

二十七、双方重申维护中东地区和平稳定的重要性。支持阿拉伯国家联盟于2025年3月4日通过的加沙早期恢复和重建计划，呼吁国际社会推动停火协议连续有效执行，缓解加沙地带人道主义危机。愿同各方继续努力，为最终解决巴以冲突作出贡献。重申坚定支持“两国方案”，推动建立一个独立、可行的，同以色列和平安全共处的，享有完全主权的，以1967年边界为基础的，包括约旦河西岸和加沙地带并以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。双方重申坚决反对恐怖主义和一切形式的暴力行径。

二十八、双方忆及巴西等全球南方国家过去和现在在推动和平解决伊朗核问题上发挥的建设性作用。巴方欢迎伊朗核问题中俄伊北京会晤联合声明和中方五点主张。双方重申支持通过政治外交手段妥善解决伊朗核问题，确保和平利用核能，维护中东地区和平稳定。

二十九、双方强调，此访是卢拉总统两年内第二次对中国进行国事访问，具有重大外交意义，是双方持续巩固友好纽带的新里程碑。

三十、访问期间，双方签署达成一系列合作文件，涵盖可持续发展、金融、数字经济、检验检疫、人文教育等领域。

三十一、卢拉总统对习近平主席以及中国政府和中国人民在访问期间给予的热情友好接待表示衷心感谢。

（新华社北京5月13日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 03 版）

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(责编：卫嘉、白宇)