在歌曲《月光下的凤尾竹》《有一个美丽的地方》诞生地——

本报记者 屈 佩 刘玲玲 李茂颖

芒市勐巴娜西珍奇园竹林。

人民网记者 庄志斌摄

银井边防小学中缅学生在“中缅民心相通大舞台”文化交流活动中合唱歌曲。

孔永芹摄

云南德宏瑞丽市姐相镇民众手举国旗观看“中缅民心相通大舞台”迎新春活动表演。

孔永芹摄

中缅边民在中缅胞波狂欢节共跳舞蹈“嘎伴光”。

杨雪梅摄

地图来源：云南省地理信息公共服务平台 审图号为云S（2023）46号

勐巴娜西乐团在云南昆明市举办的中缅文化交流周活动开幕式上演唱歌曲《一山一水胞波情》。

受访者供图

勐巴娜西乐团成员正在接受本报记者采访。

人民网记者 庄志斌摄

“金孔雀跟着金马鹿，一起走向啊，结婚登记处……”这是歌曲《月光下的凤尾竹》最初的结尾歌词。如今，这首当年为宣传婚姻法而作的歌曲，不仅传唱于中国大地，记者在这首歌曲的诞生地云南德宏还发现，它已跨越国界，与许多境内外优秀作品一道，演绎着境内外同唱民心相通友谊之歌的佳话。

云南德宏傣族景颇族自治州地处中国西南边陲，三面与缅甸接壤，自古便是多元文化交融之地，孕育了丰富独特的文化传统。从诞生于此的《月光下的凤尾竹》《有一个美丽的地方》，到缅甸老歌《海鸥》，动人的音乐跨越国界传唱，各类文化活动正日益成为民间交往、文化交流的纽带和桥梁。

凤尾竹下，传唱歌曲互通心意

“月光啊下面的凤尾竹哟，轻柔啊美丽像绿色的雾哟。竹楼里的好姑娘，光彩夺目像夜明珠……”

在德宏中缅边境村寨银井村，勐巴娜西乐团唱响经典老歌《月光下的凤尾竹》。吊脚楼前，凤尾竹郁郁葱葱。竹林深处，葫芦丝声悠扬动听。清风拂过，竹林随风摆动，簌簌作响间，竹叶纷纷飘落。歌声与竹语交织，边境之美在动人的旋律中悠然传递。

“其实，这首歌和新中国第一部婚姻法有着深厚渊源。”瑞丽市文化馆原馆长赵星介绍，改革开放初期，词作家倪维德为宣传婚姻法来德宏采风，在这片翠竹掩映的西南边地，看见傣家青年在凤尾竹林中低语呢喃。他灵感涌动，写下“听多少深情的葫芦丝，对你倾诉着心中的爱慕……”作曲家施光南根据云南德宏一带的傣族曲调风格，为这首词谱曲，将其变成广为传唱的经典。

勐巴娜西乐团的5位歌手在凤尾竹下听着葫芦丝声长大，不仅在家乡传唱经典旋律，还频频登上中外文化交流舞台，将德宏歌声带向更远的地方。在中缅文化交流周、中缅边境地区跨国迎新晚会等活动中，勐巴娜西乐团为缅甸观众唱响《月光下的凤尾竹》等中国歌曲，也为中国观众演绎缅甸老歌《海鸥》。他们时常在中文歌曲中加入缅甸的吉祥话，为大家带去惊喜。

去年2月，勐巴娜西乐团受邀前往缅甸仰光，唱起中国歌曲《又见炊烟》《三月里的小雨》。让他们惊喜的是，这些老歌在新一代缅甸观众中引发共鸣，台下不少年轻观众轻声合唱，场面温馨动人。

“音乐响起，好像不用翻译就能互通心意。”乐团歌手刘永江说。

老歌新曲，传递共鸣引发回响

“唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔……”

身穿缅甸传统服饰“特敏”，脸上涂着“特纳卡”，德宏瑞丽市第三民族中学的缅甸籍学生罗瑞冰走进录音棚，用中缅双语深情演唱《明天会更好》。

罗瑞冰是在瑞丽出生、长大的缅甸女孩。从小学到中学，她一直在当地中国学校就读，班级里有不少像她一样的缅甸小留学生。他们和中国同学一起读书、一起唱着《牧童谣》《竹子冒尖尖》，共同敲响象脚鼓、跳起孔雀舞。相似的文化背景，让彼此之间的距离悄然拉近。

小学期间，罗瑞冰第一次接触到中国传统乐器葫芦丝，从此便爱不释手，一直学习、练习，《月光下的凤尾竹》成了她的拿手曲目。“我想用音乐，向来自不同地方的人展示瑞丽的文化魅力。”她说。

罗瑞冰翻唱的中文歌曲在网络上颇受欢迎，单条视频播放量突破10万，也让她在中缅边境一带小有名气，频频受邀参与各类演出。在2024年的中缅文化交流周上，她登台演唱《明天会更好》，讲述自己在瑞丽的成长故事，赢得台下阵阵掌声。

“这首《明天会更好》我们都会唱，缅甸人会唱的中国歌实在太多了！”中缅文化交流周主持人龙威笑着补充道。

龙威是云南省南亚东南亚区域国际传播中心的缅籍专家，长期参与中缅文化交流活动，熟悉德宏的众多音乐人，罗瑞冰正是他邀请而来的。“我也是听着中国歌曲长大的。”龙威说，上世纪八九十年代，大量中国流行歌曲传入缅甸，当地音乐人根据这些旋律重新填词，创作出缅语版本，许多缅甸人因此对中国音乐耳熟能详。

“无论是老歌、新歌，在缅甸都拥有很多受众。”龙威兴奋地举例，“《朋友》《安静》……如果你随口哼几句《心太软》，和我同龄的缅甸人肯定能接下去。”这种深植人心的音乐记忆，让中缅两国人民在潜移默化中拉近了心灵距离。

工作之余，龙威利用自己的语言优势，做起了自媒体。他将中文流行歌翻译成缅语并分享到网上，每条视频都配上详细的文字介绍，吸引了大批缅甸网友关注。网友们频频互动点歌，催更不断。

“旋律可以跨越语言，而翻译让音乐的共鸣更深一层。”龙威说。如今，他的创作内容不断拓展，不仅限于歌曲翻译，还包括电视剧解说、电视节目解析。他希望通过自己的努力，让更多缅甸人走近中国文化。

多元舞台，胞波深情山高水长

“我住江之头，君住江之尾，彼此情无限，共饮一江水。”

清晨，银井村国门书社传来一首熟悉的旋律——《赠缅甸友人》。这首改编自1957年陈毅副总理诗作的歌曲，专为赞颂中缅胞波情谊而作。多年来，通过口口相传的方式跨越边境，流淌进一代代人心中。

伴着悠扬的歌声，书社迎来新一天的读者。缅甸姑娘楠德欣梅走进阅览室，拿起一份《胞波（缅文）》报开始阅读。热爱音乐的她，尤其留意音乐类信息。书社一角，摆放着带有缅文翻译的中国歌曲碟片，楠德欣梅经常会挑一些碟片来听。“网络上听得到流行音乐，但这里能找到很多中国老歌，还有缅文翻译，听起来特别亲切。”她笑着说。

几乎每个季度，瑞丽市姐相镇都会举办“中缅民心相通大舞台”活动。3月的演出中，瑞丽市第二民族中学的中缅学生合唱了《无名之辈》和《最美的期待》。参与演出的缅甸学生穆文杰说：“在中国学习、生活，用音乐交朋友，还能在村寨登台表演，真的很开心。”

4月14日，2025年瑞丽市泼水节在一片欢腾中落下帷幕。闭幕晚会上，傣族姑娘喊静与来自缅甸木姐、腊戌的朋友共同献上舞蹈《多彩的泼水节》。去年11月，他们组建的“中缅友谊队”在首届“嘎伴光”比赛中摘得一等奖，这一次，又在泼水节舞台上再度携手。“中缅民族舞蹈的鼓点和舞步虽然不一样，但融合起来却有一种奇妙的和谐。”喊静说。

在德宏，从新年到春节，从目瑙纵歌节到泼水节，一年四季歌声不断。这里的边境乡镇，几乎村村寨寨都有舞台。每逢节日，中方村民编排演出，经常会邀请缅甸朋友前来参与。熟悉的旋律中，有中文，也有缅语。德宏民族出版社是国门书社共建单位之一，该社出版发行部主任朱秋莹告诉记者：“以前，我们会专门制作一些碟片，将德宏的歌曲送到缅甸去。”银井村村支书岩静小时候经常去缅甸村子里玩耍，他还记得“我们这边一流行什么歌，缅甸那边录音棚很快就会翻唱”。

现在，音乐的传播方式已经焕然一新。从传统媒体到短视频，从自媒体到现场演出，传情达意的方式更加多元。从《赠缅甸友人》到《共饮一江水》《一山一水胞波情》等，围绕着胞波情谊，一首首歌曲被不断创作、传唱。

音乐也见证着患难与共的时刻。缅甸发生地震，中国第一时间伸出援手，派出救援力量驰援灾区。看到救援画面，罗瑞冰受到触动，她说：“在缅甸最需要帮助的时候，中国人到了，送去帐篷、物资，还有鼓励。”她与中国同学一同唱起《爱无国界》。歌词这样写道：“山之头，水之尾，我们共饮一江水；有福同享，有难同当；你的爱，我的爱，让爱驱散所有阴霾。”

如今，瑞丽江畔，凤尾竹依然挺立。竹林深处，歌声从未停歇。江水悠悠，载着舟楫往来，也聆听着一代代中缅胞波，用歌声谱写着友谊新篇。

（本报记者朱思雄、张远南、侯露露、杨文明参与采写）

链接·云南德宏

德宏傣族景颇族自治州地处云南省西部，三面与缅甸接壤，国境线长503.8公里，约占中缅边境线的1/4。德宏是云南省对缅口岸数量最多、特殊经济功能区种类最齐全、口岸地区人口最密集的市州，也是中缅经济走廊门户枢纽和中缅开放合作的主通道、核心区。德宏对缅贸易额约占滇缅贸易额的2/3、中缅贸易额的1/4。

长期以来，德宏凭借独特的地理区位和深厚的历史文化积淀，通过创办全国第一份缅文报纸《胞波》，与缅方轮流举办中缅边境经济贸易交易会，打造跨喜马拉雅发展论坛、中缅智库高端论坛、中缅胞波狂欢节、“一马跑两国”中缅瑞丽—木姐跨国马拉松等交流活动，建成一批国门学校、国门医院等，为推动中缅合作、促进民心相通、加深胞波情谊发挥积极作用。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)