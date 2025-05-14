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开创中瑞关系更加美好的明天（大使随笔）

崔爱民
2025年05月14日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月9日，习近平主席同瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫互致贺电，庆祝两国建交75周年。75年来，中瑞关系总体保持平稳，两国经贸、科技、教育、人文等合作不断拓展，取得积极成果，共同绘就了精彩纷呈的友好画卷。

　　跨越时空，中瑞友好情谊历久弥新。中瑞两国虽相距万里之遥，但友好往来源远流长。瑞典是古代海上丝绸之路的一个重要节点。280多年前，以“哥德堡号”商船为代表的瑞典商队就穿梭于两国之间，将瑞典的黑铅、粗绒等带去中国，满载茶叶、丝绸和瓷器等返回瑞典，拉开了中瑞人民相知相亲的序幕。1950年，瑞典成为第一个同新中国建交的西方国家，两国关系翻开新篇章。

　　创新引领，中瑞务实合作成果丰硕。中瑞两国经贸合作基础坚实、领域广泛，双方多年互为彼此在北欧地区和亚洲的最大贸易伙伴。2024年中瑞双边贸易保持增长，双向投资稳中有进，中国对瑞典投资同比增长70%，中国高科技企业助力瑞典经济增长与绿色转型。瑞典超过1万家企业开展对华贸易，宜家、爱立信、沃尔沃等瑞典企业深耕中国市场，去年参加进博会的瑞典企业数量创历史新高。两国高校、科研机构和初创企业在自然科学、工程技术、人工智能等领域加强沟通对接，各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智交汇涌动，为双方合作共赢注入源源动力。

　　交流互鉴，中瑞文明对话丰富多彩。中瑞科技、文化、教育等领域交往活跃，持续推动东西文明互融互促。瑞典是中国在北欧地区最大的留学目的国，并吸引着越来越多的中国游客到访。瑞典民众对中国历史文化的兴趣持续升温，中国美食节、民族歌舞表演、艺术展览等活动在当地广受好评。日益密切的人文交流为两国民心相通架设起坚实桥梁，展现出蓬勃生机。

　　中瑞产业优势互补，双方合作潜力巨大。去年以来，中瑞科技合作联委会第七次会议、经贸联委会第二十一次会议先后召开，双方成立绿色转型投资工作组。中国将进一步全面深化改革、扩大高水平对外开放，同瑞方挖掘合作潜力、共享发展机遇，开拓两国互利共赢新局面，为中欧关系发展、世界和平与发展、构建人类命运共同体作出更大贡献。

　　中瑞人民的友谊如同波罗的海海畔的琥珀，历经岁月沉淀愈发坚实夺目。以两国建交75周年为契机，中方愿同瑞方进一步增进政治互信、深化务实合作、密切人员往来，共同支持多边主义和自由贸易，为两国人民带来更多福祉，为世界和平繁荣作出更大贡献。

　　（作者为中国驻瑞典大使）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月14日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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