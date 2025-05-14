本报北京5月13日电 （记者王骁波）由全球能源互联网发展合作组织与洪都拉斯能源部、洪都拉斯财政部、洪都拉斯驻华大使馆共同举办的洪都拉斯能源投资论坛12日在京举行。论坛吸引来自能源、电力、装备、工程、金融等行业的20多家中国企业和机构代表参加。论坛期间，全球能源互联网发展合作组织与洪都拉斯能源部签署合作意向书，进一步推动两国在可再生能源技术创新、电动交通等领域合作，助力洪都拉斯能源电力发展与转型。

洪都拉斯能源部长埃里克·特哈达表示，同中国的合作对洪都拉斯很重要，洪都拉斯已参与共建“一带一路”并从中受益。中国在能源领域有先进技术和优秀人才，双方签署能源领域的合作意向书，有助于洪都拉斯可再生能源的利用与发展。洪都拉斯财政部长克里斯蒂安·杜阿尔特表示，洪都拉斯真诚邀请中国政府和企业积极参与该国国家电力基础设施项目的招标与项目建设。

中国政府拉美事务特别代表邱小琪指出，本次论坛作为中拉论坛第四届部长级会议的重要活动，对促进中洪能源交流合作具有重要意义。能源互联网建设是共建“一带一路”的重点领域，中洪、中拉能源合作大有可为。

全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安表示，拉美地区清洁能源资源丰富，区域能源合作基础良好。该组织将在联合研究、项目合作、能力建设等方面同洪都拉斯加强合作，助力洪都拉斯绿色发展。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 15 版）

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