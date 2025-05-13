人民网伦敦5月12日电 （徐量）2025伦敦工艺周中国馆“天工开物”主题展于5月12日在伦敦皇家造币厂开幕。展览由艺术与设计杂志社承办，得到了中国驻英国大使馆文化处、伦敦工艺周组委会的大力支持。

此次展览以“天工开物”为主题，融合了中国传统工艺之美与现代设计理念，着力展现中国工艺美术作品的创造性转化和创新性发展，来自中英艺术、文化、学术、工商业、媒体行业的一百四十余名嘉宾出席。剪彩仪式在现场嘉宾的见证下举行，标志着中国馆活动的正式启动。

中英嘉宾共同为“天工开物”主题展剪彩揭幕。杨浩鹏摄

中国驻英国大使馆公使赵飞代表郑泽光大使祝贺展览成功举办。他表示，中英两国都拥有丰富的工艺传统，中国的陶瓷、漆器、织绣等在千年传承中展现出独特美学，并通过对外交流走向世界。近年来，中国高度重视传统工艺的保护与创新，积极融入脱贫、乡村振兴和文旅融合。他期待此次活动促进中英工艺界深入交流，激发创意灵感，增进理解与友谊。

中国驻英国大使馆公使赵飞发表致辞。杨浩鹏摄

伦敦工艺周主席盖·索特高度评价了中英手工艺文化的对话成果，认为中国手工艺在设计与创意中展现了“人与自然共生”的智慧。他表示，这些年来中国展览内容持续升级，不断展现出更强的策展力与文化深度。

英国伦敦工艺周主席盖·索特发表致辞。杨浩鹏摄

艺术与设计杂志社社长钱竹表示，“天工”如自然手稿，“开物”是人类的智慧注解，体现传统与当代的融合。本次展览以中国文化标识为基点，通过现代设计语言解码文化基因，焕发传统手工艺新生。展品展示了独龙毯、青瓷、银器等技艺的精妙细节，彰显千年匠心与时代美学的对话。他希望展览成为中英文化交流的“文明火炬”，点亮未来合作的道路。

伦敦大学亚非学院亚洲艺术策展讲师大卫·弗兰西斯曾多次拜访中国，在云南、四川等少数民族地区研学。他在参观展览后表示：“能在伦敦看到像独龙毯这样的展品，令人感到非常激动。”

本次展览以“材美、工巧、器韵、时宜”为遴选标准，构建古今贯通的工艺美学体系。120件/组作品呈现中国工艺从传统经典到当代表达的发展脉络。展览分为三个单元，涵盖当代精品、民族技艺与茶文化，突出手工艺在乡村振兴与文化传播中的创新实践。

伦敦手工周中国馆展品。杨浩鹏摄

英国嘉宾在伦敦手工周中国馆展出作品前驻足。杨浩鹏摄

伦敦手工周中国馆展品。杨浩鹏摄

伦敦工艺周自2015年创办以来，每年初夏在伦敦举办，汇聚了世界各地的设计师、品牌、画廊与手工艺人，通过展览、讲座、工作坊等形式，构建国际与本地、历史与当代的交流平台，已成为全球最重要的手工艺文化活动之一。自首届手工艺周至今，中国已经连续11年参展。今年中国馆展期从5月12日持续至5月18日，期间会举办多场讲座、体验与互动活动。

(责编：王禹蘅、杨牧)