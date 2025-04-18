新华社北京4月18日电（记者刘杨）外交部发言人林剑18日表示，中方愿同印尼一道，用好外长防长“2＋2”对话机制这一重要平台，推动两国友好互信和战略协作不断迈向更高水平。

中共中央政治局委员、外交部长王毅和国防部长董军将于4月21日在北京主持召开中印尼外长防长“2＋2”对话机制首次部长级会议。印尼外交部长苏吉约诺、国防部长沙夫里将来华参会。

林剑在例行记者会上就此答问时表示，中国同印尼是隔海相望的好邻居、命运与共的好伙伴，今年是中印尼建交75周年。在两国元首亲自关心下，中印尼建立并启动外长防长“2＋2”对话机制。这是中国建立的首个部长级“2＋2”机制，体现了中印尼合作的战略性和高水平。去年，习近平主席同普拉博沃总统两次会晤，一致同意早日举行“2＋2”机制首次部长级会议。

林剑介绍，会议期间，王毅外长、董军防长将同印尼外长苏吉约诺和防长沙夫里就双边关系、两国政治安全与防务合作、国际地区合作等议题交换意见。

“中方愿同印尼一道，遵循两国元首战略引领，用好‘2＋2’对话机制这一重要平台，推动两国友好互信和战略协作不断迈向更高水平。”林剑说。

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