打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部介绍中印尼外长防长“2＋2”对话机制首次部长级会议有关情况

2025年04月18日19:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月18日电（记者刘杨）外交部发言人林剑18日表示，中方愿同印尼一道，用好外长防长“2＋2”对话机制这一重要平台，推动两国友好互信和战略协作不断迈向更高水平。

　　中共中央政治局委员、外交部长王毅和国防部长董军将于4月21日在北京主持召开中印尼外长防长“2＋2”对话机制首次部长级会议。印尼外交部长苏吉约诺、国防部长沙夫里将来华参会。

　　林剑在例行记者会上就此答问时表示，中国同印尼是隔海相望的好邻居、命运与共的好伙伴，今年是中印尼建交75周年。在两国元首亲自关心下，中印尼建立并启动外长防长“2＋2”对话机制。这是中国建立的首个部长级“2＋2”机制，体现了中印尼合作的战略性和高水平。去年，习近平主席同普拉博沃总统两次会晤，一致同意早日举行“2＋2”机制首次部长级会议。

　　林剑介绍，会议期间，王毅外长、董军防长将同印尼外长苏吉约诺和防长沙夫里就双边关系、两国政治安全与防务合作、国际地区合作等议题交换意见。

　　“中方愿同印尼一道，遵循两国元首战略引领，用好‘2＋2’对话机制这一重要平台，推动两国友好互信和战略协作不断迈向更高水平。”林剑说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部