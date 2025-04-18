人民网北京4月18日电 （记者彭敏）4月18日，“共植友谊林 携手向未来”中拉友好植树活动在北京举行。此次活动由中国人民对外友好协会主办。来自中央相关部委代表、中拉友协部分理事、拉美和加勒比各国驻华使节等约150人参与活动。

中国政府拉美事务特别代表邱小琪，中国友好和平发展基金会理事长、中国人民对外友好协会原副会长李希奎，拉美驻华使团团长、乌拉圭驻华大使卢格里斯和玻利维亚驻华大使西莱斯现场致辞，表达了中拉加强友谊和合作，携手共同应对气候变化的共同愿景。

今年是中国与格林纳达复交20周年，与玻利维亚建交40周年，与厄瓜多尔、哥伦比亚建交45周年，与古巴建交65周年及与智利建交55周年。此次植树活动是建交周年庆活动的创新尝试。蒙蒙春雨中，拉美和加勒比各国驻华使节拿起铁锹，培土育苗，以绿为媒，以树为证，助力中拉友谊跨越山海，再上台阶。

图为玻利维亚驻华使馆的使节在种植树苗。人民网记者 彭敏摄

图为厄瓜多尔驻华使馆的使节们在种植树苗。人民网记者 彭敏摄

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