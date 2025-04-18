人民网吉隆坡4月18日电 （记者刘慧）由吉隆坡中国文化中心主办的“中国故事——从春节出发，理解中华文明”专题讲座于4月15日和17日分别在槟城和吉隆坡举行。讲座邀请中国中央民族大学民族学与社会学学院教授、著名民俗学者林继富担任主讲嘉宾，吸引来自学界、文化界及社会公众逾300人参加。

林继富教授在韩江传媒大学学院开讲。吉隆坡中国文化中心供图

在讲座中，林继富教授围绕“春节”这一中华优秀传统文化的重要载体，从文化史、民俗学与社会记忆等角度，系统阐释中华文明的精神内涵与价值理念，助力海外民众深化对中华文化的理解与认同。

在槟城站讲座中，韩江传媒大学学院校长马国辉副教授在致辞中表示，春节不仅是中华民族的重要节日，也是马中两国人民心灵相通、文化共鸣的纽带。韩江传媒大学学院长期致力于中华文化的传承与传播，期待通过本次讲座加强文明互鉴，推动两国文化交流不断深化。

林继富教授在吉隆坡中国文化中心开讲。吉隆坡中国文化中心供图

林继富教授高度评价马来西亚多元文化社会对中华传统节日的重视与保护，认为春节期间当地张灯结彩、庙会兴盛，不仅保留了浓厚的传统年味，也促进了族群之间的交流融合，展现出中华文化的强大生命力与广泛影响力。

本次讲座以春节为切入点，聚焦中华文明的发展脉络与文化特质，深入讲解中华民族的历史记忆与精神追求，进一步促进中马文化交流，讲好中国故事，传播好中国声音。

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