王鲁彤大使致辞。人民网记者 李培松摄

人民网雅加达4月18日电 （记者李培松）4月17日晚，中国驻印尼使馆举办招待会，隆重庆祝中印尼建交75周年。印尼人民协商会议主席穆扎尼、基础设施与区域发展统筹部长阿古斯、投资与下游化部长罗山等政府高官，国会第一委员会主席乌杜，伊斯兰教士联合会总主席叶赫亚，以及各国驻印尼使节，中资企业、汉语教师、华侨华人代表等近千人出席。印尼外长苏吉约诺视频致辞。

王鲁彤致辞表示，中印尼是好邻居、好伙伴。建交75年来，中印尼关系历经时代变迁，始终保持蓬勃发展势头，这主要得益于两国元首战略引领，双方深化互信，筑牢战略根基；互利共赢，激发发展动能；民心相通，厚植友好根基；命运与共，彰显大国担当。面向未来，中方愿同印尼方一道，以建交75周年为新起点，深化战略对接，拓展务实合作，拉紧人文纽带，密切多边协作，继续做共同发展的同行者、国际正义的捍卫者、人类进步的开拓者，携手谱写中印尼命运与共的崭新篇章。

穆扎尼热烈祝贺两国建交75周年，表示中印尼关系是由老一辈领导人缔造的。中印尼是重要合作伙伴。对华关系是印尼最重要的双边关系之一。两国元首一致同意深化中印尼全面战略伙伴关系。印尼方愿同中方在相互尊重、平等互利的基础上加强合作，共同促进发展繁荣，为两国人民带来更多福祉。

苏吉约诺在视频致辞中表示，两国在相互信任和共同利益基础上培育伙伴关系，开展全方位合作，共同促进地区和平稳定和“全球南方”发展，携手应对21世纪各种挑战。“兄弟齐心，其利断金”。在两国建交75周年的新起点上，印尼方愿同中方加强全面战略合作。

招待会在印尼儿童合唱团演唱的印尼国歌、中国国歌声中拉开序幕。中印尼两国歌曲演唱、民乐演奏、茶艺表演等节目赢得观众热烈掌声。与会印尼政要和友人们共话中印尼关系发展成就和美好前景，现场气氛热烈友好。

活动现场还布置了由中国驻印尼大使馆指导、印尼中国商会总会主办的“中印尼经贸合作成果展”。展览以“深化合作、共促发展”为主题，以图片的形式集中展示了近年来中国企业在印尼基础设施、数字经济、新能源等领域的投资成果，吸引了众多来宾驻足观看。

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