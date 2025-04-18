培训现场。中国援桑医疗队供图

人民网约翰内斯堡4月18日电 （记者邹松）在4月20日“国际中文日”来临之际，第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队受邀参加桑给巴尔公立大学孔子学院举办的“国际中文日”活动，为学院师生带来一堂内容丰富、实用性强的急救知识培训课程。现场气氛热烈，近百名学生积极参与，反响良好。

培训现场，医疗队普外科宋研结合最新版国际急救指南及当地实际需求，系统讲解了现场急救要点与心肺复苏操作要领。授课过程中，宋主任通过通俗易懂的语言、生动细致的示范，引导学生深入理解并掌握基本救护技能，切实提升了课堂的互动性与实效性。

中医针灸科李登科围绕“穴位按压”的中医知识，深入讲解了其理论基础、临床应用及注意事项，并现场演示了在应对昏迷、落枕、晕动症等突发状况中的操作方法。在体验环节中，学生们兴趣盎然，尤其对晕动症的穴位按压方法反应热烈。一位学生在李主任指导下，用斯瓦希里语向全场复述了“三大晕动穴”的定位与手法，现场掌声不断，教学成果显著。

随后，泌尿外科牛晓兵以中英文双语开展“泌尿系结石的预防与应对”专题讲座，兼顾学术性与实用性，引发广泛共鸣。队员张建东结合自身经历，以图文并茂的方式对泌尿系结石的症状与防治措施进行了深入讲解，使学生们在轻松氛围中提升健康意识。

桑给巴尔作为著名的旅游目的地，每年吸引大量国际游客。本次参加培训的旅游专业的学生作为未来旅游服务行业的骨干力量，掌握急救知识和基本医疗常识，不仅是提升自身职业素养的重要一环，更是保障游客安全、提升服务质量的现实需要。此次培训课程内容丰富、形式多样，进一步增强了学生们的应急处置能力和健康服务意识，为其今后走上工作岗位打下坚实基础。

中国援桑给巴尔医疗队始终秉持“人民至上、生命至上”理念，不仅在临床救治中践行使命担当，也通过“走出去”的方式，积极传播健康理念，传递中非友谊，用实际行动为桑给巴尔民众送去温暖与希望。

心肺复苏现场教学。中国援桑医疗队供图

针灸穴位培训。中国援桑医疗队供图

肾结石防治培训。中国援桑医疗队供图

(责编：刘叶婷、杨牧)