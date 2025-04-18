吸引200多家国际企业入驻 提供3.2万个就业机会

本报记者 曹师韵 程是颉

西哈努克港经济特区入口。

本报记者 曹师韵摄

4月17日，在赴金边对柬埔寨进行国事访问之际，习近平主席在柬埔寨媒体发表署名文章指出，中柬合作开发的西哈努克港经济特区吸引200多家国际企业入驻，为柬埔寨工业现代化奠定坚实基础。

从10多年前一片荒芜之地，到如今成为柬埔寨发展最快、影响最大的经济特区，西哈努克港经济特区（以下简称“西港特区”）落户企业数量占西哈努克省全省工厂企业总数的约70%，为3.2万人提供就业机会，是中柬高质量共建“一带一路”的重要成果。

“这是一个经济特区，也是柬埔寨经济腾飞的重要引擎”

西港特区内，工厂车间机器轰鸣，污水处理厂、热电厂高效运作。综合服务中心大楼坐落在特区一侧，员工公寓、邻里中心等生活设施完善。

西港特区公司总经理李淑贤向记者介绍，特区总体规划面积11.13平方公里，目前6平方公里区域内已初步实现通路、通电、通水、通网、排水、排污和平整土地，是柬埔寨生产生活配套设施完善的国际化工业园区。“我们正在一步步推动产业升级，从纺织、箱包等劳动密集型产业逐渐向汽配、新材料等高附加值、技术含量更高的产业转型，未来还会吸引更多有竞争力的新兴制造业企业进驻。”李淑贤说。

柬埔寨加华银行波礼努分行位于西港特区城市配套区内。分行经理宋苏青表示，近年来，随着西港特区内工厂数量和劳动力规模的持续增长，企业对金融服务的需求也显著上升。

“我们正在积极建设金融街二期，计划引进更多银行和金融服务机构，以进一步完善金融服务体系，为特区内的企业提供更加便捷和高效的金融支持。”李淑贤说。

西港特区内有一座简洁现代的两层白色厂房，这里是马装制品（柬埔寨）有限公司的生产基地，主要生产高品质的马术装备和服装等。这家爱尔兰公司是首家落户西港特区的欧洲企业。

“公司2010年入驻西港特区，主要是因为西港特区靠近港口、机场等，地理位置优越、交通便利。”马装制品（柬埔寨）有限公司董事兼总经理格里·拉弗蒂对记者说，西港特区在进出口管理、政策支持和海关服务方面提供了一站式服务，为公司运营提供了极大便利。公司已从最初的20名员工发展至170名，年营业额达500万美元。

“西港特区不仅推动了柬埔寨产业升级，也带动了技术转移，帮助本地工人掌握先进的生产经验。”柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任涅占达里表示，西港特区为柬埔寨经济注入了新活力，“这是一个经济特区，也是柬埔寨经济腾飞的重要引擎。”

“西港特区机会多、平台大，我希望继续在这里成长追梦”

西港特区一角，西哈努克港工商学院掩映在一片绿色之中。刚踏入校园，记者便被一阵读书声吸引。中文教室里，大一新生正在朗读课文。

2018年，西哈努克港工商学院经柬埔寨政府批准在西港特区创办，成为柬埔寨首所中文大学，并于2019年正式开始招生。学院设有信息技术、企业管理和物流管理3个本科专业，同时开设中文、柬埔寨语、英语、计算机和空调维修等培训课程。截至目前，学院已累计招收本科生256名。

“除了大一新生，学生们白天工作，晚上上课。现在有超过八成学生都在西港特区内工作，部分优秀学生月薪能达到1000美元，远高于柬埔寨普通高校毕业生的薪资水平。”西哈努克港工商学院校长徐福文对记者说，学院学生懂中文、有技能，在就业市场供不应求。

23岁的金林是西哈努克港工商学院企业管理专业的学生。以前，金林一家仅靠母亲每月320美元的工资生活，现在他已成为家中顶梁柱，每月工资800美元，加上其他收入最高能达到1400美元。“我一边工作一边学习，靠自己的收入改善了家里的生活。妈妈说我现在是她的骄傲。”金林说。

同在西港特区的西哈努克省中柬友谊理工学院，是一所由中国政府援建、以职业技能培训为主的院校。学院设有汽车修理、会计金融、信息技术等多个实用专业和短期、长期培训课程，目前在校生有1120人。自2017年创办以来，该学院已累计培养3926名毕业生，其中约90%在西港特区就业。校长萨玛博表示，学院始终致力于为西港特区输送合格人才，提供更多高素质劳动力，助力本地经济发展。

来自柬埔寨贡布省的正迪沙是西哈努克省中柬友谊理工学院大四学生。在学院老师推荐下，他进入一家食品厂担任生产线班长，半工半读。“现在我的收入几乎翻了一倍，生活比以前好多了。”他说，毕业后打算留下来，“西港特区机会多、平台大，我希望继续在这里成长追梦。”

“村里通了电和自来水，铺设了水泥路，生活和出行更加方便”

离西港特区不远的布腾村，近年来得益于西港特区发展带来的红利，成为西哈努克省最富裕、最具活力的村庄之一。

“我们这儿原来大部分人都是农民，靠种田、捕鱼为生。西港特区建起来后，居民生活水平得到很大提升。”布腾村所属的默德朗乡乡长弥占对记者说，随着特区建设的推进，当地基础设施得到明显改善。

最让弥占感到振奋的是当地人有了更多就业机会。“我们乡有80%的居民都在西港特区上班，收入比以前增长许多。”他说，特区吸引了不少外地人来工作和生活，随着人口的增加，默德朗乡的经济活力增强，整个社区面貌焕然一新。

布腾村居民宋西努已经在西港特区一家制衣厂工作11年。她告诉记者，来工厂上班前，她家生活比较拮据。“听说特区有工作机会，我就报了名。工厂提供培训，我学会了缝纫。”她说，她丈夫是一名建筑工人，也在特区工作，如今她家的生活条件有了明显改善，“不仅购置了摩托车，房子也从木板房换成了砖瓦房”。

村子的变化让村民们欣喜不已。宋西努说：“村里以前没有电，晚上只能点蜡烛照明，还要自己挑水。随着西港特区的发展，村里通了电和自来水，铺设了水泥路，生活和出行更加方便。”

经过西港特区牵线，中国江苏省政府为布腾村的江苏—西哈努克默德朗友好学校新建了教学用房，配备了现代化设备，改善了孩子们的学习环境。中国江苏援柬医疗队定期义诊，特区内卫生服务中心为居民提供便捷的医疗服务。“这些实打实的变化，都是柬中合作带来的成果。”布腾村村长艾森南说。

柬埔寨柬中友好协会主席艾桑奥说，西港特区已成为柬中合作的典范，“这是柬埔寨极具代表性的经济特区，成功经验值得推广，希望未来柬中加强合作，在柬埔寨建立更多类似的经济特区。”

（本报金边4月17日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)