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反特朗普政府抗议活动席卷全美

2025年04月06日15:11 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿/旧金山4月5日电（记者熊茂伶　吴晓凌）美国全国各地5日举行超过千场抗议活动，反对特朗普政府和埃隆·马斯克领导的政府效率部相关政策。

　　活动组织者说，当天在首都华盛顿和全美50个州共举行了约1300场游行示威活动，有上百个社会团体参与，抗议地点涵盖纽约、芝加哥、波士顿、西雅图、洛杉矶等。

　　主办方之一“前进”组织发表声明说，这是美国总统特朗普就职以来美国爆发的最大规模集体抗议，数百万民众在全美各地同步行动，以空前规模捍卫医疗权益、劳动收入、教育公平、公民权利和民主制度。特朗普政府削减劳工权利、破坏医保体系以及导致全民生活成本持续上涨的举措，是激发民众抗议的主要原因。

　　近万名抗议者在洛杉矶举行抗议活动，抗议人群绵延数个街区。南加州抗议活动组织者埃米莉·威廉姆斯接受采访时说，“特朗普的混乱”才刚刚开始两个月，国家就因他的鲁莽计划陷入困境。

　　加州参议员斯科特·维纳在旧金山举行的抗议集会上说，反对特朗普政府的动员正在全面展开。他呼吁社会各界团结一致，不要屈从特朗普政府。

　　特朗普政府和马斯克领导的政府效率部大规模解雇联邦雇员、裁撤多个政府机构、削减医疗项目拨款、驱逐移民等政策持续引发民众强烈反弹。事实上，在此次全国性抗议爆发前，各地已接连发生多轮抗议活动。

(责编：赵光霞、卫嘉)

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