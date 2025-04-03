人民网斯德哥尔摩4月2日电 （记者殷淼）4月2日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激与挪威贸易、工业和渔业部国务秘书希尔斯塔德共同主持召开中国—挪威经济合作联委会第21次会议。中国驻挪威大使侯悦出席。

凌激表示，近年来，在两国领导人的战略引领下，中挪经贸关系发展势头向好，双方在新能源、农食产品、海工装备等领域合作不断深化。近日，习近平主席会见国际工商界代表时，强调中国开放的大门只会越开越大，利用外资的政策没有变也不会变。中方欢迎挪威企业扩大对华投资，深化绿色转型领域务实合作，推动双边经贸关系提质增效，同时愿与挪方共同维护多边贸易体制，反对当前以关税壁垒为主的保护主义和单边主义。

希尔斯塔德表示，挪威政府高度重视对华经贸合作，欢迎中国企业赴挪投资，鼓励挪农食、航运、海事企业通过进博会平台开拓中国市场，愿与中方加强新能源汽车、冰雪经济、海洋经济等领域合作。挪中在维护自由贸易和世贸组织规则方面有着共同利益和一致立场，愿做中方长期可靠的合作伙伴。

会议期间，凌激拜会了挪威贸工大臣米尔塞特。

(责编：苏缨翔、杨牧)