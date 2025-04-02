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中国国际救援队在缅甸曼德勒城区多地持续展开救援

2025年04月02日20:51 | 来源：新华网
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新华社缅甸曼德勒4月2日电（记者蒋超）由中国军队参与组派的中国国际救援队4月1日在缅甸曼德勒城区多点位持续开展救援。当天救援队先后派出8个作业组、140人次，重点对曼德勒大学、曼德勒机场、长城饭店、曼德勒佛教大学及周边住宅5个点位30栋建筑进行综合侦检勘察，消杀场地大约2000平方米。

在曼德勒佛教大学周边，应当地群众请求，救援队对相关住宅区域进行了持续9个小时的综合搜索及破拆作业，发现并定位遇难者遗体1具。

在金城皇冠酒店，8层楼体整体严重破坏，底部4层薄弱层坍塌，建筑主体呈17.8度倾斜。救援队从当地时间3月31日15时50分开始在该区域实施救援，截至记者发稿时仍在持续开展搜索营救工作。

同时，救援队先后派出4个医疗组、12人次开展搜救现场保障，调整设置防疫洗消点，制定中国救援力量营区疫情防控要求，组织营区消杀累计7.5万余平方米、现场搜救现场消杀大约1200平方米，同时开展巡诊。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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