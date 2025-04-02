新华社北京4月2日电（记者朱超、王慧慧）针对美国、欧盟、日本等就中国人民解放军东部战区位台岛周边开展联合演训发表评论，外交部发言人郭嘉昆2日说，少数国家及组织对中方的指责罔顾事实，颠倒黑白，干涉中国内政。中方对此强烈不满，坚决反对。“台独”挑衅一日不止，反“独”惩戒一刻不停。中方将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。

郭嘉昆在当日例行记者会上答问时说，台湾问题纯属中国内政，不容外来干涉。破坏台海和平稳定的是“台独”分裂活动和外部势力纵容支持。有关国家和组织如果真心希望台海和平稳定，就应当顺应国际社会坚持一个中国原则的大势，恪守对中方所作政治承诺，尊重中国的主权和领土完整，反对任何形式的“台独”。

他说，鼓吹“台独”就是分裂国家，支持“台独”就是干涉中国内政，纵容“台独”就是破坏台海稳定。中方开展联合演训，是对赖清德当局猖狂谋“独”挑衅的坚决惩戒，是对“台独”分裂势力蓄意破坏台海和平的严正警告，是捍卫国家主权、安全和领土完整的负责任之举。任何外部势力无权对此说三道四。

郭嘉昆表示，“台独”挑衅一日不止，反“独”惩戒一刻不停。“我们决不允许任何人、任何势力以任何形式把台湾从中国分裂出去，将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。”

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