打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：将继续携手各方以绿色赋能发展、以蓝色助力合作

2025年04月02日17:54 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京4月2日电（记者朱超、冯歆然）外交部发言人郭嘉昆2日在例行记者会上表示，中国将继续携手各方，以绿色赋能发展、以蓝色助力合作，也呼吁各方共同为国际绿色合作创造有利条件，作出积极贡献。

　　“中国走绿色低碳发展之路，是推动经济高质量发展的内在要求，也为全球应对气候变化、推进可持续发展事业注入动力。”郭嘉昆说。

　　郭嘉昆介绍，2024年，中国每10度发电中有4度来自清洁能源。作为全球最大清洁技术出口国，中国创造了全球可再生能源领域46%的工作岗位。国际可再生能源署报告也显示，过去10年，全球风电项目平均度电成本累计下降超过60%，光伏发电项目下降超过80%，这很大归功于中国的贡献。

　　他表示，在中国同周边国家可持续发展合作中，“绿色转型”与“蓝色贡献”引人注目。中国同越南、泰国等开展清洁能源合作，同印尼等国签署蓝色经济合作文件，推进相关领域合作。

　　“建设一个清洁美丽的世界是各国的共同责任。”郭嘉昆说，当前，一些国家无理打压中国的绿色产业发展，不仅仅是“自筑高墙”，更将抬升国际社会特别是发展中国家获得可再生能源技术的成本，阻挡全球绿色低碳发展。中国将继续携手各方，以绿色赋能发展、以蓝色助力合作，也呼吁各方共同为国际绿色合作创造有利条件，作出积极贡献。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部