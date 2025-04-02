人民网马尼拉4月2日电 （记者樊帆）4月1日，清明节来临之际，中国驻菲律宾大使黄溪连率使馆外交官、在菲媒体代表等赴马尼拉华侨义山祭奠华侨抗日英烈。菲律宾华侨善举总会董事长卢祖荫、菲律宾华支后裔联谊会会长李向昭，以及菲华有关社团负责人参加。

中国驻菲使馆外交官、在菲媒体代表和菲华有关社团负责人赴马尼拉华侨义山祭奠华侨抗日英烈。人民网记者 樊帆摄

黄溪连表示，今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。八十多年前，日本军国主义的铁蹄践踏东南亚，菲律宾深陷战火、生灵涂炭。危难之际，无数华侨华人挺身而出，与菲律宾人民并肩作战，英勇无畏反抗侵略者暴行，为捍卫菲律宾的民族独立与解放付出巨大牺牲。硝烟战火中，以华支为代表的华侨抗日组织前仆后继，慷慨奔赴前线；杨光泩等中国外交官面对敌人的屠刀宁死不屈，以身殉国。先烈们的鲜血染红了这片土地，他们的牺牲与奉献铸就了抗日战争和反法西斯战争胜利的不朽丰碑。

黄溪连大使亲切慰问出席活动的华支老战士吕水涯，向他致以崇高敬意。人民网记者 樊帆摄

黄溪连指出，作为最早踏足菲律宾的移民群体，华侨华人的先辈们凭借勤劳和智慧在此艰苦创业，与当地人深度融合。面对殖民者的暴虐压迫，他们与当地人民休戚与共，毅然投身争取独立解放的洪流。时至今日，华侨华人早已深深扎根这片土地，成为菲律宾多元社会重要的组成部分。广大华侨华人用汗水浇灌了菲律宾的繁荣，用鲜血捍卫了菲律宾的自由与尊严，他们是这片土地的建设者和保卫者，是菲律宾这个国家和社会的一份子。

黄溪连强调，我们祭奠先烈不仅是为了缅怀，更是为了铭记，为了传承。历史告诉我们，唯有团结奋斗，方能捍卫正义；唯有不忘过去，才能珍惜和平。希望广大华侨华人继承先烈遗志，赓续他们的精神血脉，继续为中华民族的伟大复兴和菲律宾社会的繁荣进步，为中菲世代友好贡献智慧与力量。

黄溪连大使亲切慰问出席活动的华支老战士王振厘，向他致以崇高敬意。人民网记者 樊帆摄

卢祖荫代表各社团向菲华抗日烈士和外交官英烈致敬。他表示，日本侵略战争给亚洲各国带来深重灾难，也令日本人民深受其害。华社每年来此悼念，表明我们忘不了那悲惨苦难的战争和无辜死难的生灵，更忘不了烈士们宁死不屈的高尚民族情操。前事不忘，后事之师。我们要对军国主义的复活以及极力渲染东亚安全环境、配合域外力量推行亚太“新冷战”的行为高度警惕，切实维护地区稳定及世界和平。相信菲华社会能坚持团结合作，积极营造社会安定和谐，用切实行动推动菲律宾的经济发展和繁荣进步，促进菲中睦邻友好关系。

(责编：苏缨翔、杨牧)