央广网广州2月8日消息（记者张顺鹏 实习记者冯筱雅）近日，《广州“城市合伙人”计划专项工作总体方案（试行）》正式出台。2月8日，央广网记者从广州市政府新闻办举行的发布会上获悉，根据“城市合伙人”计划，广州将面向全球征集战略合作伙伴、超级合伙人、城市梦想家、城市推广大使，在国内外广泛发动寻找与广州城市同频共振的“奋斗共同体”，一起支持广州、投资广州、发展广州。

据广州市政府副秘书长、十五运会和残特奥会广州赛区执委会副主任、副秘书长朱小燚介绍，广州“城市合伙人”计划聚焦城市品牌建设和产业发展关键领域，将实现政府行政组织统筹与社会力量专业执行有机结合、赛会市场开发与城市品牌传播有机结合、城市资源和招商引资有机结合，征集一批与广州产业布局战略一致，能为广州打造“一城二都三中心”六张城市名片作出突出贡献，为广州高质量发展提供各类资源的企业、机构和个人，作为广州“城市合伙人”。

新闻发布会现场（央广网发 实习记者冯筱雅 摄）

当前，广州全市上下正全力以赴“拼经济、保安全，办全运、提品质”。“城市合伙人”加“全运会”，如何产生“1+1>2”的效果？

“我们将在‘城市合伙人’的共建平台上，利用2025‘全运年’的契机，发挥广州作为开幕式主办地和主赛区的优势，以赛事放大城市优势，将赛事资源与城市资源深度融合，高效整合各类城市资源，赋能‘城市合伙人’出圈破圈。”朱小燚表示。

记者了解到，“城市合伙人”计划由十五运会和残特奥会广州赛区执委会和市投资发展委员会办公室协同开展。在十五运会和残特奥会筹备和举办期间，“城市合伙人”计划专项工作由市执委会牵头负责、探索推进。

“‘城市合伙人’的评定采用公开征集和定向邀约相结合的方式进行。我们近期将通过媒体向社会发布广州‘城市合伙人’征集公告，同时以商业路演或其他形式多渠道对有关单位发送合作邀请。对符合条件的企业、机构和个人，我们将组织相关部门和专业机构进行资格审核、开展合作洽谈，明确合作方式并签订有关协议。对成为‘城市合伙人’的企业、机构和城市推广大使，我们将向社会公示。”十五运会和残特奥会广州赛区执委会市场开发部常务副部长、二级巡视员黄远飞介绍道。

“关于‘城市合伙人’计划和十五运会广州赛区市场开发两项工作，它们是各有侧重、边界清晰、彼此赋能的关系。”黄远飞表示：“我们抓住广州‘全运年’办赛机遇，依托‘城市合伙人’大平台，向国内外企业提供广州赛事侧、场馆侧、城市侧合作机遇，进一步释放市场潜力，通过企业参与城市资源合作，广州为企业提供应用场景和各类资源，助力企业发展壮大，实现城市和企业相互促进、双向奔赴、合作共赢，推动产城互动、深度融合。”

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