新华社巴黎2月9日电（记者唐霁）法国总统马克龙9日晚在接受法国电视台采访时宣布，未来几年内法国人工智能（AI）领域的投资将达1090亿欧元。

马克龙说，1090亿欧元将来自阿拉伯联合酋长国在法国建设人工智能园区的投入以及美国、加拿大的大型投资基金和法国企业的投资等。

马克龙认为，这相当于美国的“星际之门”项目。美国总统特朗普不久前宣布，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）、日本软银集团和美国甲骨文公司将共同推进“星际之门”项目，未来4年内投资5000亿美元在美国建设数据中心，以支持AI发展。

“我们正在经历一场前所未有的科技革命。”马克龙说，人工智能带来了新时代，将帮助人类更好地生活、学习和治疗，希望法国能够抓住这个机遇。他还表示，法国在人工智能领域培训年轻人的数量将从现在的4万人增至10万人。

为期两天的人工智能行动峰会定于10日在法国首都巴黎的大皇宫开幕。全球多国的国家元首、政府首脑以及国际组织负责人、企业和研究机构代表等将赴会，以进一步深化全球人工智能治理合作。

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